Врач назвал главное отличие Омикрона от простуды

Как рассказал вирусолог из Великобритании Лоуренс Янг, заболевание штаммом Омикрон отличается особенно быстрым появлением большинства симптомов.

По словам британского эксперта, симптоматика штамма коронавируса Омикрон и простуды совпадают. Однако есть одно важное отличие – коронавирус быстрее атакует организм, а потому симптомы появляются быстрее.

По словам врача, сегодня четверть людей, которые страдают от простуды, на самом деле болеют штаммом Омикрон.

Янг заявил, что при Омикроне у людей быстро возникают головные боли и усталость. Далее идут другие симптомы. Простуда же проявляет себя медленнее. Речь идет о периоде в несколько дней.

Ранее редакция нашего сайта писала, что врачи о различиях симптомов коронавируса у людей разного возраста. Исследователи обнаружили, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.

Кроме того, Курсор сообщал, что врач рассказал, что делать с кашлем при Омикроне.

Еще напомним, что названы категории людей, которым не стоит делать прививку от COVID-19.

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