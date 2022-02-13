Врач назвал главное отличие Омикрона от простуды

По словам британского эксперта, симптоматика штамма коронавируса Омикрон и простуды совпадают. Однако есть одно важное отличие – коронавирус быстрее атакует организм, а потому симптомы появляются быстрее.
По словам врача, сегодня четверть людей, которые страдают от простуды, на самом деле болеют штаммом Омикрон.
Янг заявил, что при Омикроне у людей быстро возникают головные боли и усталость. Далее идут другие симптомы. Простуда же проявляет себя медленнее. Речь идет о периоде в несколько дней.
Ранее редакция нашего сайта писала, что врачи о различиях симптомов коронавируса у людей разного возраста. Исследователи обнаружили, что молодые и пожилые люди по-разному переносят COVID-19. Те, кто моложе 40 лет, чаще испытывают боль в груди или животе и одышку в первые несколько дней, а после 40 лет — кашель.
Кроме того, Курсор сообщал, что врач рассказал, что делать с кашлем при Омикроне.
Еще напомним, что названы категории людей, которым не стоит делать прививку от COVID-19.
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