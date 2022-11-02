Назван напиток, снижающий уровень холестерина и сдерживающий аппетит

Что это за напиток, который идеально подходит для похудения, а также обладает множеством других преимуществ для здоровья?

Медпортал HealthShots рассказал, как включить яблочный уксус в свой рацион, чтобы воспользоваться его преимуществами.

Яблочный уксус (ACV), как следует из названия, получают из яблок. Яблоки измельчают, перегоняют, а затем ферментируют, чтобы получить яблочный уксус. Яблочный уксус известен как напиток для похудения, но есть и другие преимущества для здоровья:

1. Уменьшает ожирение

Это наиболее востребованная польза для здоровья от ACV. Многие люди борются с накоплением нежелательных жировых отложений, и яблочный уксус доказал свои преимущества в уменьшении жира. Согласно исследованию, проведенному в 2009 году Центральным научно-исследовательским институтом в Индии, люди, которые выпивали 1-2 столовые ложки яблочного уксуса каждый день в течение 3 месяцев, потеряли в весе 2-4 фунта. Эта потеря жира в основном наблюдалась в области талии и бедер.

2. Снижает уровень холестерина

Опять же, многие исследования доказали, что ежедневное употребление яблочного уксуса приводит к снижению уровня триглицеридов (жирных липидов, повышающих риск сердечного приступа). Недавнее исследование показывает, что употребление яблочного уксуса не только снижает уровень плохого холестерина, но и повышает уровень хорошего холестерина.

3. Сдерживает аппетит

Многие исследования показали, что употребление яблочного уксуса перед едой может снизить аппетит, что автоматически приводит к меньшему потреблению пищи и, следовательно, способствует снижению веса.

4. Для кожи и волос

Также известно, что потребление или наружное применение разбавленного яблочного уксуса приносит пользу вашей коже и волосам. Он помогает избавиться от перхоти, а также придает блеск вашим волосам.

Давайте посмотрим, как включить яблочный уксус в свой ежедневный рацион, чтобы воспользоваться его преимуществами:

1. Добавьте 1-2 столовые ложки яблочного уксуса в один стакан воды и принимайте перед едой или утром натощак. Это поможет вам почувствовать себя легче за счет уменьшения вздутия живота.

2. Другой вариант — приготовить чай с яблочным уксусом. Вскипятите немного воды и добавьте в нее столовую ложку яблочного уксуса. Яблочный уксус в сочетании с теплой водой облегчит пищеварение и ускорит обмен веществ. Вы также можете добавить в чай ​​немного лимона, меда и корицы.

3. Яблочный уксус нельзя готовить или употреблять без разбавления, поэтому никогда не употребляйте его без сочетания с чем-либо. Еще один способ включить его в свой рацион — использовать в качестве заправки для салата. Вы можете добавлять яблочный уксус в свой обычный салат.

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