Назван неожиданный ингредиент кофе, который может улучшить работу мозга и снизить стресс

Грибы — это больше, чем отличное дополнение к вашему жаркому. Независимо от того, добавляете ли вы их в свой кофе, чтобы избавиться от беспокойства, или употребляете их сами по себе, они предлагают много преимуществ.

Вы бы поверили, если бы вам сказали, что добавление грибов в кофе — один из лучших способов начать свой день? Вас не будут винить, если вы сначала будете настроены скептически. Когда вы думаете об ингредиентах для кофе, в голову приходят множество вариантов, таких как сахар, сливки, молоко, ароматизированные сиропы, может быть, даже такие специи, как корица или куркума. Однако, как оказалось, эксперты в области здравоохранения говорят, что некоторые разновидности грибов могут быть фантастическим дополнением к вашей ежедневной чашке кофе, особенно если вы хотите повысить концентрацию в течение дня.

Об этом пишет SheFinds.com.

Адаптогенные или функциональные грибы работают, чтобы уменьшить влияние стресса на ваше тело, и даже было показано, что они со временем улучшают работу мозга, энергию, иммунитет и пищеварение. Чтобы узнать больше, издание поговорило с экспертами доктором Сони Шерпа, Дорной Пуранг и Лорен Хейнс. Читайте дальше, чтобы узнать их понимание этого удивительного суперингредиента.

Адаптогенные грибы и кофе

«Вообще говоря, грибы, как и все адаптогены, возвращают организму равновесие, — объясняет Хейнс. — Кофеин, с другой стороны, посылает ударные волны через вашу нервную систему, особенно в форме адреналина. Адаптогенные грибы поддерживают нервную систему и гормональный баланс, поэтому добавление их в вашу ежедневную чашку может быть хорошей идеей», — говорит она. Вы можете легко сделать это, смешав ложку грибного порошка с утренним кофе. На самом деле, вы даже можете вообще отказаться от кофеина и перейти на альтернативу кофе, содержащую только адаптогены.

Независимо от того, как вы решите получать суточную дозу грибов, есть множество отличных вариантов, от рейши до чаги и хвоста индейки. Ниже мы коснемся только двух из лучших, которые, по мнению экспертов, вы можете добавить в свой утренний напиток: львиная грива и кордицепс.

Львиная грива для концентрации внимания, снятия стресса и иммунитета

Эксперты сходятся во мнении, что ежедневная доза львиной гривы может творить чудеса, если вы хотите повысить концентрацию, продуктивность и креативность в течение дня. «Львиная грива на самом деле стимулирует синтез фактора роста нервов (NGF), который может помочь вам мыслить более ясно и повысить вашу когнитивную функцию в течение дня, — говорит доктор Шерпа. — Это помогает избавиться от любого мозгового тумана, поэтому, если вы ищете преимущество в работе или просто хотите быть более внимательным и сосредоточенным в течение дня, добавление порошка львиной гривы в кофе — отличный способ сделать это».

Кроме того, этот гриб может повысить вашу иммунную систему. «Еще один бонус в том, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут улучшить вашу иммунную систему, чтобы помочь вам бороться с любыми потенциальными заболеваниями», — говорит Шерпа.

Кордицепс для энергии

Доктор Пуранг говорит: «Кордицепс — это богатый питательными веществами гриб, который повышает энергию и физическую работоспособность за счет усиления выработки АТФ, основной молекулы, несущей энергию в клетках животных. Это способствует лучшей физической нагрузке, выносливости и восстановлению».

Ранее Курсор писал, что ученые выяснили, использует ли мозг человека квантовые вычисления.