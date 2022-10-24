Назван один из самых вредных продуктов, который может ускорить старение

По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета.

Ученые назвали самый вредный продукт в рационе, который ускоряет старение и разрушает иммунитет. И им оказался обычный сахар.

Об этом пишет podrobnosti.

По мнению исследователей наиболее сильно отражается на нашем организме употребление сахара, так как он содержится в большинстве продуктов, которые лежат на полках супермаркета. Даже в хлебе, диетических йогуртах и других неочевидных продуктах в том или ином количестве можно найти сахар. Исследователи определили самые губительные свойства сахара на организм человека.

К чему приводит сахар, если есть его больше нормы:

Сахар способствует старению. Сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова, тем самым уменьшая его эластичность, что приводит к преждевременным морщинам.

Гормональное нарушение. Чаще всего девушки, которые употребляют много сахара, испытывают гормональные нарушения. Повышенный тот или иной гормон чаще всего вызван именно белым сахаром. Такие нарушения приводят к набору веса, потенциальному развитию заболеваний половой системы неинфекционного характера и быстрые перепады настроения, стимулирующие развитие депрессии.

Портит кожу. Сахар способствует появлению акне, развитию имеющихся воспалений и приводит к повышенному выделению кожного сала. Отказавшись от этого продукта, можно существенно улучшить состояние кожи без дерматологов и дорогостоящих кремов.

Сахар вызывает жировые отложения. Съедая сладкую булочку, сахар начинает откладываться в печени в виде гликогена. Если гликоген повышен, сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, обычно это участки на бедрах и животе.

Сахар вызывает привыкание. Одна конфета, две, три и ты не замечаешь, как съела всю упаковку. А на следующий день у тебя начинается ломка! Сахар — настоящий наркотик. Как утверждают специалисты, зависимость от сахара по своей силе выше, чем зависимость от героина.

Разрушает кости и зубы. Сахар способен вымывать из организма кальций, что приводит к потере зубов и хрупкости костей.

Сахар лишает организма витамина В. Не замечали, что люди, которые едят сахар более раздраженные и нервные? А все потому, что при чрезмерном употреблении сахара происходит вымывание витаминов группы В во всех органах и системах.

Сахар негативно влияет на сердце. Особенно, если имеются сердечные заболевания. Избыточное потребление сахара нарушает сердечную деятельность.

Влияет на иммунитет. Как утверждают специалисты, ежедневное употребление сахара снижает уровень иммунитета почти в 17 раз. Поэтому люди, которые употребляют в избыточном количестве сахар страдают сонливостью, апатией и часто болеют.

Сахар негативно влияет на работу ЖКТ. Дисбактериоз, колики, нарушение функции печени чаще всего связано именно с употреблением сахара.

При этом ученые и диетологи советуют при отказе от сахара перейти на употребление фруктов и овощей. Так организму без больших усилий воли с помощью так называемой «заместительной терапии» удастся «пересесть» с больших объемов сахара к норме.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.