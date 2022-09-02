Назван самый опасный завтрак, который ускоряет старение

Самый популярный вид завтрака специалисты назвали очень опасным. По их мнению, он может ускорять старение организма. Речь идет о хлопьях.
Об этом рассказали в Rap.
Специалисты называют такой завтрак самым плохим вариантом, так как он незаметно ухудшает состояние здоровья и ускоряет преждевременное старение организма.
Дело в том, что в хлопьях содержится большое количество сахара, рафинированной муки, консервантов и ингредиентов, которые могут содержать искусственные подсластители и насыщенные жиры.
Все это приводит к ожирению и нарушению обмену веществ. Чрезмерное употребление продуктов, которые содержат сахар или подсластители запускает производство организмом конечных продуктов гликирования – соединений, которые тесно связаны со старением кожи.
Рафинированный сахар может вызывать воспаление, ухудшение здоровья кишечника и увеличение веса – эти маркеры напрямую связаны с развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета.
При регулярном употреблении хлопьев процесс разрушения организма происходит очень медленно и постепенно.
Начинается медленный процесс ослабления костей и мышц, а также может развиваться жесткость кровеносных сосудов и артерий.
А с годами нарушение обмена веществ становится неизбежным и такие процессы ведут к преждевременному старению организма.
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