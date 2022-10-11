Назван вид мяса, который способен разрушить кишечник

Если вы никогда не задумывались о том, какую роль ваш кишечник играет в общем состоянии здоровья, пришло время обратить на это внимание.

К сожалению, серьезное отношение к состоянию пищеварительной системы обычно означает отказ от определенных продуктов, включая один вид мяса, который может нанести вред вашему телу по многим причинам. Извините, любители красного мяса: эксперты в области здравоохранения говорят, что говядина может негативно сказаться на вашем кишечнике.

Чтобы узнать больше о том, как красное мясо влияет на здоровье нашего кишечника (и нашего организма в целом), SheFinds.com поговорили с Даной Эллис Ханнес, доктором медицинских наук, магистром здравоохранения, старшим клиническим диетологом медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Каким бы восхитительным ни был сочный бургер для наших вкусовых рецепторов, Ханнес говорит нам, что, к сожалению, употребление в пищу красного мяса может привести к ряду осложнений со здоровьем, включая воспаление и проблемы с кишечником. «Красное мясо вызывает воспаление, — объясняет она. — Оно увеличивает маркеры воспаления в крови, включая ИФР-1 и ТМАО». ТМАО — это соединение, которое, как известно, влияет на уровень холестерина, обмен веществ и даже повышает риск сердечных заболеваний. Короче говоря, красное мясо может вызвать проблемы практически во всех областях нашего здоровья, а вызванное им воспаление может серьезно сказаться на вашем кишечнике.

«Что касается здоровья кишечника, в красном мясе есть соединения (включая ТМАО), которые изменяют кислотность в кишечнике и, следовательно, влияют на микробиом, — говорит Ханнес. — В каком-то смысле красное мясо несколько токсично для полезных бактерий в кишечнике (микробиома)».

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