Назван возраст, в котором стремительно набирается лишний вес

Диетологами установлено, что женщины и мужчины уязвимы к быстрому набору веса не в одном возрасте.

Британские диетологи провели эксперименты, целью которых было определить возраст, в котором люди особенно быстро набирают лишние килограммы.

Об этом сообщает Healthystyle.info.

В ходе исследования был изучен образ жизни участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером. В эксперименте участвовали 1000 человек.

В результате было установлено, что женщины и мужчины уязвимы к полноте не в одном возрасте. Для женщин опасный возраст для фигуры — 35-40 лет. Как правило, представительницы прекрасного пола полнеют после рождения малышей, а также благодаря постоянной готовке еды и регулярным совместным приемам пищи с мужем и детьми.

У мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40-45 лет. Основная причина (у 36% представителей сильного пола) — стресс на работе. Специалисты считают, что стремление мужчин построить успешную карьеру ставит на задний план спорт, на который часто нельзя найти свободное время.

Ранее доктор рассказала, как узнать, есть ли у вас синдром хронической усталости.

Также «Курсор» сообщал о лучших диетах для здорового похудения.