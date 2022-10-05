Названа дата коронации Чарльза III — СМИ

Короля Чарльз III могут короновать 3 июня 2023 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве, о чем журналисты узнали от представителей Великобритании.

Анонимные источники утверждают, что предварительно церемонию договорились провести в самом начале лета, но в Букингемском дворце пока что не прокомментировали эту информацию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Коронация, которую проведут впервые спустя 70 лет после того, как короновали ныне усопшую Елизавету II, будет центральной частью дней празднования начала правления монарха. Чарльз взошел на престол и был назначен королем в прошлом месяце после смерти своей матери.

В июне 2023 года король достигнет 74-летнего возраста, что сделает его самым старым человеком, коронованным в истории Великобритании. Есть слухи, что коронация будет не пышной и более скромной, чем предыдущие церемонии.

На ней предоставят место представителям разных вероисповеданий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Великобритании. Чарльза коронуют вместе с его женой, королевой-консортом Камиллой.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что является большим сионистом и сторонником Израиля. Она намерена укреплять отношения между странами и обеспокоена ядерными амбициями Тегерана.

По словам Трасс, Великобритания и ее союзники «не позволят Ирану получить ядерное оружие». Политик считает, что в мире, где свободе и демократии угрожают авторитарные режимы, Лондону и Иерусалиму нужно «стоять плечом к плечу». Подробнее читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что принца Гарри и Меган Маркл понизили в ранге.

Помимо этого, стало известно, почему умерла королева Елизавета II.