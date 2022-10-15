Названа главная пищевая привычка, разрушающая здоровье вашей печени

Вредные пищевые привычки не менее разрушительны для печени, чем курение или злоупотребление алкоголем.

Печень выполняет сотни функций для тела, например очищает от токсинов, помогает переваривать и расщеплять пищу, регулирует кровь и помогает организму поддерживать здоровый уровень свертывания крови. Этот орган имеет решающее значение для вашего здоровья и потому заслуживает максимального внимания, говорят медики.

Об этом пишут Новости Ю.

Американский фонд печени отмечает важность не только здорового питания и отсутствия вредных привычек, но и потребления большого количества клетчатки для правильного функционирования этого органа. Соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ является ключевым в поддержании здоровья печени, но последние исследования также обнаружили, что для ее здоровья крайне важно ограничить количество продуктов, прошедших ультраобработку.

Британский медицинский журнал связывает ультраобработанные пищевые продукты (например, фаст-фуд, упакованная выпечка, газировка, сладости), со многими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца.

Теперь исследователи обнаружили связь между этими пищевыми продуктами и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП), вызванной накоплением избытка жира в печени. Согласно Международному эпидемиологическому журналу, потребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском НАЖХП.

Одной из причин, почему эта группа продуктов может быть связана с жиром в печени, является тот факт, что болезнь печени может быть вызвана чрезмерным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в вашей крови. Триглицериды могут повышаться из-за большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров и добавлен сахара. Все эти компоненты содержатся в больших количествах во многих ультраобработанных продуктах.

В другом исследовании, опубликованном в Liver International, было обнаружено, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск метаболического синдрома у здоровых пациентов. У тех, кто уже имел проблемы с печенью, ультраобработанные продукты были связаны с серьезным заболеванием, вызванным воспалением печени – неалкогольным стеатогепатитом.

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