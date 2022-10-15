Названа главная пищевая привычка, разрушающая здоровье вашей печени

Печень выполняет сотни функций для тела, например очищает от токсинов, помогает переваривать и расщеплять пищу, регулирует кровь и помогает организму поддерживать здоровый уровень свертывания крови. Этот орган имеет решающее значение для вашего здоровья и потому заслуживает максимального внимания, говорят медики.
Об этом пишут Новости Ю.
Американский фонд печени отмечает важность не только здорового питания и отсутствия вредных привычек, но и потребления большого количества клетчатки для правильного функционирования этого органа. Соблюдение диеты с высоким содержанием питательных веществ является ключевым в поддержании здоровья печени, но последние исследования также обнаружили, что для ее здоровья крайне важно ограничить количество продуктов, прошедших ультраобработку.
Британский медицинский журнал связывает ультраобработанные пищевые продукты (например, фаст-фуд, упакованная выпечка, газировка, сладости), со многими проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и даже болезни сердца.
Теперь исследователи обнаружили связь между этими пищевыми продуктами и неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖХП), вызванной накоплением избытка жира в печени. Согласно Международному эпидемиологическому журналу, потребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском НАЖХП.
Одной из причин, почему эта группа продуктов может быть связана с жиром в печени, является тот факт, что болезнь печени может быть вызвана чрезмерным количеством жира или слишком большим количеством триглицеридов в вашей крови. Триглицериды могут повышаться из-за большого количества рафинированных углеводов, насыщенных жиров и добавлен сахара. Все эти компоненты содержатся в больших количествах во многих ультраобработанных продуктах.
В другом исследовании, опубликованном в Liver International, было обнаружено, что потребление ультраобработанных продуктов повышает риск метаболического синдрома у здоровых пациентов. У тех, кто уже имел проблемы с печенью, ультраобработанные продукты были связаны с серьезным заболеванием, вызванным воспалением печени – неалкогольным стеатогепатитом.
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