Названа каша, которая лучше рыбы обогатит организм витаминами и фосфором

Если овсянка или манка приелись, то стоит попробовать южноамериканский злак киноа. В этой каше содержаться много витаминов и минералов — в ней больше фосфора, чем в рыбе. Не зря древние инки называли ее «золотое зерно». Внешне киноа чем-то напоминает гречку, а по вкусу — орех.

Об этом пишет lifedon.

Употреблять эту кашу рекомендуется при сердечно-сосудистых заболеваниях, сахарном диабете. Кроме того, этот злак помогает худеть. Главное преимущество киноа среди других круп, это что она успокаивает нервную систему и укрепляет кости.

Помимо фосфора, эта каша богата кальцием, калием, цинком, железом, содержит витамины группы В. В киноа содержится намного больше белка, чем в рисе, пшенице и ячмене.

Так, как в этой каше нет глютена, ее можно употреблять людям, у которых есть аллергия на пшеницу.

Готовится киноа также легко, как и обычная гречка. Ее можно варить на молоке, так и просто на воде. Кроме того, эту кашу можно подавать в качестве гарнира к рыбе илу мясу.

Калорийность продукта в сухом виде 368 калорий на 100 грамм.

Между тем, противопоказаний по употреблению киноа нет. Однако, врачи не рекомендуют часто употреблять эту кашу беременным и кормящим женщинам.

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