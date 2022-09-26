Названа пищевая добавка, способная снизить смертность так же, как и занятия спортом

Ученые из Университета Западной Виргинии установили, что ежедневный прием глюкозамина может снижать риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний до 65% и смертности от других причин до 39%.

Эффективность этой добавки можно сравнить с пользой от регулярных физических упражнений, хотя заменять одно другим не получится.

Об этом пишет Корреспондент.

Автор исследования, Дан Кинг, обратил внимание на этот препарат благодаря своему хобби. Все участники велоклуба, который он посещает, принимают глюкозамин, пояснил Кинг. Ученый вместе с коллегами решили выяснить, связан ли ежедневный прием препарата со снижением смертности.

В исследовании они проанализировали данные 16 686 человек в возрасте от 40 лет и старше. Эти добровольцы принимали участие в национальном исследовании здоровья и питания с 1999 по 2010 год. Ученые проанализировали состояние их здоровья, прием медикаментов, а также пол, статус курения, уровень активности и другие показатели.

В дальнейшем, уточняют авторы, следует провести рандомизированные исследования. Кинг, который сам ежедневно принимает добавку, рекомендует все же проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы оценить потенциал глюкозамина для конкретного человека.

Лекарство продается без рецепта, однако его назначение должно быть одобрено врачом, заключил он.

Глюкозамин относится к хондропротекторам и применяется для профилактики прогрессирования заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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