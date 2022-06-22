Названа привычка худеющих, которая способствует набору веса

По мнению диетолога, разгрузочные дни, под которыми понимаются дни так называемой “монодиеты”, когда человек кушает в течение дня только один продукт, могут быть более вредны для организма, чем полезны.

Диетолог Татьяна Филиппова рассказала, что многие люди убеждены в пользе употребления монопродуктов на следующий день после застолья. Якобы это приводит к очищению организма.

Об этом передает 5-tv.ru.

“Возьмем те же яблоки: получается, что человек в течение всего дня получает углеводы и фруктовый сахар. Поэтому здесь такими разгрузочными днями он, наоборот, может ухудшить свое состояние, спровоцировать какие-то нарушения”, — пояснила Филиппова.

Человек может провести разгрузочный день правильно при исключении из рациона продуктов, оказывающих серьезную нагрузку на внутренние органы. К ним относится еда с сахаром, большим содержанием соли, трансжиров, а также быстрых углеводов.

Специалист отмечает, что нередко такие «разгрузочные дни» или длительные монодиеты не приводят к стабильному результату. Как правило, худеющие срываются и уже на четвертый-пятый день такой диеты заедают все быстрыми углеводами. Даже один разгрузочный день может быть опасен — если питаться большим количеством фруктозы, ничего хорошего для организма не будет.

Специалист также коснулась темы читмилов, когда человек делает себе поблажку во время жестких ограничений в питании: в определенный день ест все, что захочется. Диетолог считает, что читмил имеет психологический эффект, а не физиологический, поскольку, позволяя себя запретную еду, человек избегает срывов.

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