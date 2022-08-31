Названа самая вредная утренняя привычка: врачи рекомендуют от нее избавиться

Чаще всего после пробуждения люди спешат заправить свою постель, но делать это категорически не рекомендуется.

По данным врачей из Германии, этот ежедневный ритуал способен привести к большему распространению бактерий и бельевых клещей, что в свою очередь может привести к появлению или усугублению аллергии.

Об этом пишет «Новости.Ю».

Профильные специалисты убеждены, что чаще не нужно сразу же заправлять свою постель, как только встали с кровати. Дело в том, что белье, с которого встал человек, еще какое-то время остается влажным и теплым. Накрыв его сверху одеялом, создается среда, способствующая размножению клещей и различных болезнетворных микроорганизмов.

Такая привычка особенно опасна для аллергиков, но и здоровым людям от нее следует отказаться. После сна кровать на время нужно оставить не убранной. При этом медики рекомендуют открыть окно. Затем можно отправиться в душ, насладиться завтраком и только после этого заправить постель. Так будет намного полезнее для здоровья.

Второй по распространенности вредной привычкой по мнению врачей является то, что многие люди пропускают завтрак. По данным врачей, перенос завтрака на время обеда в 70% случаев приводит к набору лишнего веса, повышенной утомляемости и перееданию, что влечет за собой проблемы с ЖКХ.

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