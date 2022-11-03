Названы 10 продуктов, улучшающих работу мозга и память

Эти стимулирующие мозг продукты содержат питательные вещества, которые могут помочь вам улучшить память.

Вы должны осознавать тот факт, что то, что вы едите, оказывает значительное влияние на ваше тело и здоровье. Однако очень немногие знают, что то, что вы потребляете, также влияет на ваш уровень энергии, настроение и память. Если вы корили себя за отсутствие концентрации или забывчивость, скорее всего, у вас не сбалансированная диета.

Употребление здоровой пищи способствует хорошему притоку крови к мозгу. Основные элементы, такие как антиоксиданты, омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, поддерживают здоровье вашего мозга. Следовательно, чрезвычайно важно добавить в свой рацион продукты, которые могут улучшить работу вашего мозга.

Медпортал HealthShots назвал 10 продуктов, которые отлично подходят для улучшения здоровья мозга:

1. Жирная рыба

Жирная рыба занимает первое место в списке продуктов, улучшающих работу мозга! Жирная рыба, такая как тунец, лосось и сардины, является богатым источником омега-3 жирных кислот. Жирные кислоты омега-3 играют важную роль в поддержании здоровья мозга, улучшении настроения и обострении памяти.

2. Темный шоколад

Темный шоколад содержит какао, а какао содержит флавоноиды, тип антиоксиданта. Антиоксиданты чрезвычайно полезны для здоровья мозга и могут снизить риск развития проблем с памятью.

3. Костный бульон

Ажиотаж вокруг костного бульона вырос за последние несколько лет, и для этого есть веская причина! Вам следует подумать об употреблении костного бульона из-за того, что он богат белком и аминокислотами. Он считается естественным целителем мозга.

4. Зеленые листовые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, полезны для здоровья мозга благодаря наличию необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов.

5. Авокадо

Авокадо — еще одна важная пища для мозга! Отличный источник клетчатки и мононенасыщенных жиров, он помогает увеличить приток крови к мозгу. Этот фрукт является одним из самых полезных для здоровья.

6. Кофе

Кофе полезно для вашего мозга, потому что кофеин и антиоксидантные свойства в кофе улучшают обучение, концентрацию и бдительность.

7. Ягоды

Употребление в пищу ягод, таких как клубника, черника и ежевика, может иметь многочисленные преимущества для здоровья. Они содержат антоцианы, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Эти соединения хороши для защиты мозга от стресса.

8. Яичный желток

Говоря о продуктах для здоровья мозга, нельзя не упомянуть о пользе яиц. Они являются отличным источником витаминов группы В, таких как фолиевая кислота, В6 и В12. Кроме того, яичный желток также содержит холин, микроэлемент, который помогает улучшить функцию памяти и регулировать настроение.

9. Орехи

Регулярное употребление орехов удовлетворяет потребности в витамине Е, жирах, таких как жирные кислоты омега-3, и минералах, которые уменьшают окислительный стресс и предотвращают ухудшение когнитивных функций по мере взросления. Вы можете употреблять миндаль и грецкие орехи, так как они считаются одними из самых питательных орехов, улучшающих работу мозга.

10. Куркума

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства куркумы могут защитить ваш мозг от нейродегенеративных заболеваний, а также улучшить потребление кислорода мозгом. Она также помогает улучшить память и заботится о здоровье клеток головного мозга.

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