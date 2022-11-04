Названы 4 продукта для борьбы с дефицитом витамина А

В связи с тем, что витамин А чрезвычайно важен для здорового функционирования наших глаз, иммунной системы и репродуктивной системы, доктор Димпл Джангда поделилась роликом в Instagram, где она рассказала о продуктах, которые можно употреблять для удовлетворения потребности в витамине А.

1. Зеленые овощи

Зеленые овощи, такие как листовая зелень, такая как капуста и шпинат, или брокколи и болгарский перец, являются очень богатыми источниками витамина А.

2. Красные, оранжевые и желтые овощи

Такие продукты, как помидоры, морковь, свекла, тыква, сладкий картофель и кабачки, содержат питательное вещество под названием бета-каротин, который отвечает за красный или оранжевый цвет этих овощей и является источником витамина А.

3. Оранжевые и желтые фрукты

Фрукты с хорошим содержанием воды, витаминов и минералов чрезвычайно полезны. Фрукты, такие как апельсины, манго, дыня, папайя и курага, являются богатым источником витамина А и должны быть включены в ваш рацион.

4. Молочные продукты

Молочные продукты, такие как молоко и яйца, также могут помочь в борьбе с дефицитом витамина А. Но убедитесь, что молочные продукты получены только с коровьей фермы, не подвергающейся жестокому обращению, чтобы избежать риска заражения какими-либо заболеваниями.

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