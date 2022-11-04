Врачи выяснили, сколько мяса нужно есть для здорового сердца

Секретом поделились медики из Новой Зеландии. По их словам, красное мясо стоит жестко ограничить, но полностью отказываться от него не стоит — этот продукт также может быть частью здорового питания.

Фонд Сердца в Новой Зеландии опубликовал рекомендации по употреблению красного мяса и курицы. Главный советник фонда по вопросам питания Дэйв Монро напомнил, что более ранние исследования говорят о вреде употребления большого количества красного мяса.

Об этом пишет Страна здоровья.

При этом эксперты говорят, что в маленьких пропорциях красное мясо может стать частью здоровой диеты. В частности, употребление менее 350 г необработанного красного мяса в неделю снижает риск возникновения сердечных заболеваний и инсульта, отмечают специалисты.

Однако каждые дополнительные 100 г этого продукта в день, превышающие рекомендуемый уровень, связаны с повышением риска инсульта на 12%, предпредили специалисты.

Монро сообщил, что для сердца могут оказаться полезными и белковые «заменители» красного мяса: нут, соя, орехи. Они способствуют понижению уровня холестерина.

Относительно курицы специалист заявил, что она нейтральна для здоровья. Употребление ее в пищу не наносит вреда, но и не имеет особых преимуществ.

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