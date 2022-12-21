Названы девять продуктов, которые помогут побороть вялость и усталось

Чтобы продолжать получать суточную дозу энергии, вы, кроме всего прочего, должны изменить свой рацион в свете меняющейся погоды. Вы должны потреблять продукты, перечисленные ниже, для естественного повышения энергии.
В эксклюзивном чате с Health Shots доктор Дивья Гопал, консультант-диетолог / нутрициолог из Больницы материнства в Бангалоре, поделилась списком лучших продуктов для повышения уровня энергии и снижения усталости.
1. Фрукты и овощи
Вы никогда не ошибетесь, если будете есть фрукты и овощи. Они обеспечат ваш организм питательными веществами, такими как антиоксиданты, витамины, углеводы, клетчатка и другие необходимые минералы, необходимые для поддержания энергии.
2. Цельнозерновые продукты и сложные углеводы
В отличие от рафинированных углеводов, цельнозерновые и сложные углеводы обладают всеми преимуществами зерна, а также добавят в ваш рацион углеводы и клетчатку. В результате они могут дать вам быстрый заряд энергии.
3. Орехи и семечки
Ежедневное употребление в пищу орехов и семян — лучший проверенный способ победить усталость и бороться с голодом. Миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, орехи пекан, грецкие орехи, семечки подсолнуха и тыквенные семечки — идеальный полдник.
4. Бананы
Бананы не только помогут вам справиться с муками голода, но и дадут вам быстрый заряд энергии. Не говоря уже о том, что его можно легко носить с собой и есть где угодно.
5. Овес
Миска овса может стать здоровым началом дня. Она наполнена клетчаткой и даже небольшим количеством белка. Избегайте сильно обработанных сухих завтраков.
6. Семена чиа
Благодаря содержанию углеводов, полезных жиров и клетчатки они стали идеальным источником длительной энергии.
7. Авокадо
Авокадо богат витаминами, минералами и полезными жирами, поэтому употребление авокадо дает нашему организму длительную энергию. Не говоря уже о том, что из этого вкусного фрукта можно приготовить массу полезных блюд.
8. Шпинат
Нельзя игнорировать железо, когда речь идет о питательных веществах, обеспечивающих энергию. Шпинат — хороший источник витамина С, фолиевой кислоты и железа.
9. Яйца
Они не только вкусны, но и являются хорошим источником белка и полезных жиров.
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