Названы два фрукта, которые могут повредить вашему кишечнику

Когда вы думаете о здоровой пище, фрукты , вероятно, являются одними из самых первых вещей, которые приходят на ум.

Хотя это правда, что фрукты являются неотъемлемой частью любой здоровой диеты благодаря тому факту, что они богаты питательными веществами (и не говоря уже о том, что они вкусные!), важно отметить, что употребление определенных фруктов может нанести вред вашему телу, особенно когда дело доходит до пищеварения.

Чтобы выявить несколько фруктов, которые могут привести к проблемам с пищеварением, SheFinds.com поговорили с экспертами Джейком Диксоном и диетологом Джоанной Ангман. Они сказали, что вы можете рассмотреть возможность ограничения потребления яблок и фиников, если вы склонны к таким проблемам, как газообразование и вздутие живота из-за содержания в них клетчатки.

Яблоки

Потребление клетчатки может быть скользкой дорожкой, когда речь идет о здоровье кишечника. Хотя достаточное количество этого питательного вещества в вашем рационе необходимо для правильной работы, слишком большое его количество может вызвать проблемы с пищеварением. По этой причине лучше избегать продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как яблоки, если вы склонны к газообразованию, вздутию живота, диарее и другим желудочно-кишечным проблемам.

Финики

Финики — еще одна богатая питательными веществами пища, которая, хотя в целом полезна в умеренных количествах, может привести к проблемам с кишечником из-за высокого содержания клетчатки. «Хотя они содержат необходимые питательные вещества, в том числе клетчатку и витамин B, людям с чувствительной пищеварительной системой следует соблюдать осторожность при их употреблении», — предупреждает Ангман.

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