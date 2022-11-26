Названы два утренних напитка, которые вызывают газообразование и вздутие живота

Ни для кого не секрет, что то, что вы вводите в свое тело каждое утро, оказывает значительное влияние на весь оставшийся день.

Есть несколько распространенных утренних напитков, которые, по словам экспертов в области здравоохранения, вам следует исключить, если вы боретесь с газами и вздутием живота.

Чтобы узнать больше о некоторых распространенных причинах проблем с пищеварением, таких как вздутие живота, и обнаружить некоторых из худших виновников, когда дело доходит до утренних напитков, SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс, создателем диеты Candida, и физиологом желудочно-кишечного тракта Джорданом Хавортом из клиники The Functional Gut. Нас предупредили о двух напитках: молоке и фруктовом соке.

1. Молоко

Пьете ли вы его просто из стакана, добавляете в кофе или чай или даже добавляете в хлопья, молоко — это обычный напиток для завтрака (и ингредиент). Тем не менее, Хаворт предупреждает, что для многих людей начало дня с молочного молока может привести к газообразованию и вздутию живота. Это потому, что, как он объясняет, «молоко содержит сахар, называемый лактозой. Чтобы переваривать лактозу, мы вырабатываем фермент, называемый лактазой, в нашем кишечнике, но с возрастом многие из нас теряют этот фермент, что приводит к непереносимости лактозы. Непереваренная лактоза превращается в газ бактериями в конце нашего кишечника, что приводит к вздутию живота и метеоризму».

2. Фруктовый сок из магазина

Многие из нас наслаждаются стаканом фруктового сока утром. Предпочитаете ли вы яблоко, апельсин или какой-либо другой сорт, это может быть основным продуктом вашего ежедневного завтрака. Однако Ричардс предупреждает, что это может нанести вред вашему здоровью в целом, а в меньших масштабах может вызвать или усугубить такие проблемы, как газообразование и вздутие живота. Это особенно верно, когда речь идет о сладких, переработанных сортах. «Остерегайтесь фруктовых соков, приготовленных с добавлением сахара, концентрата сока и ароматизаторов. Эта комбинация может раздражать кишечник и приводить к газообразованию и вздутию живота», — предупреждает она.

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