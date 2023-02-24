Названы фрукты и овощи, которые защищают от диабета

Они содержат особый пигмент, который полезен для здоровья.

Согласно данным Всемирной организации (ВОЗ), в мире насчитывается более 463 млн людей, страдающих сахарным диабетом. Вылечить заболевание полностью невозможно, но есть методы лечения, которые облегчают симптомы. А еще можно снизить риск его возникновения, и по словам финских экспертов, в этом помогут определенные фрукты и овощи.

Об этом пишет Study Finds.

Ученые из Университета Турку провели исследование, которое показало, что пигменты антоцианы, содержащиеся в красных и фиолетовых фруктах и овощах, могут помочь предотвратить развитие диабета. Особенно полезен для здоровья фиолетовый картофель.

Антоцианы влияют на микробиоту, энергетический обмен и воспаление кишечника, а это способствует снижению риска развития заболевания. Исследование показало, что продукты, содержащие ацилированный антоциан, оказывают еще более сильный эффект. Такие продукты включают в себя фиолетовый картофель, редис, фиолетовую морковь и красную капусту.

Черника и шелковица содержат неацилированные антоцианы, которые хуже усваиваются, но обладают другими важными свойствами, делающими их полезными для здоровья. Например, они помогают улучшать и поддерживать здоровье слизистой кишечника, снижают воспаление и регулируют метаболизм глюкозы и липидов, что также предотращает развития диабета.

«Курсор» писал ранее, что ученые назвали напиток, резко снижающий уровень сахара в крови. Оказалось, что в этом поможет томатный сок.