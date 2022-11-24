Названы ингредиенты, которые следует добавлять в смузи, чтобы снизить артериальное давление после 40 лет

Следите за своим кровяным давлением всегда важно, но особенно важно с возрастом, поскольку люди старше 40 лет подвержены высокому риску гипертонии из-за того, что наши артерии со временем становятся жесткими.

Чтобы узнать больше о кокосовой воде и о том, почему она может быть таким прекрасным дополнением к вашему ежедневному смузи, SheFinds.com поговорили с Лизой Ричардс, диетологом и создателем Candida Diet. Она рассказала о пользе этого шипучего напитка, особенно для тех, кто хочет снизить кровяное давление.

Кокосовая вода

Если вы хотите увеличить потребление калия, Ричардс говорит, что добавление кокосовой воды в смузи — отличный вариант. Хотя в последние несколько лет этот напиток становится все более модным, его польза не шутка. «В зависимости от качества кокосовой воды, которую вы покупаете, вы можете увидеть значительную пользу для здоровья от добавления ее в свой ежедневный режим», — говорит Ричардс. Фактически, она отмечает, что всего одна чашка этого напитка обеспечивает 17% ваших ежедневных потребностей в калии.

Кокосовая вода — отличный вариант для тех, кто хочет контролировать свое кровяное давление. Ричардс объясняет, что «соотношение низкого содержания натрия и высокого содержания калия в кокосовой воде помогает сбалансировать кровяное давление в организме, поддерживая баланс жидкости».

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