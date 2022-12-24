Названы лучшие домашние средства от мокроты

Несмотря на то, что обычная простуда и кашель не вредны, если их не лечить, они могут перерасти в более серьезные проблемы, такие как мокрота.

Вы не должны допускать скопления мокроты и слизи, так как они часто указывают на инфекцию.

HealthShots связались с доктором Притхой Найяр, специалистом по респираторным заболеваниям в Азиатской больнице в Индии, чтобы поговорить о лучших домашних средствах для лечения мокроты.

1. Имбирный мед от кашля

Смешайте столовую ложку меда с чайной ложкой свежего имбирного сока. Примите сироп сразу и убедитесь, что вы глотаете его медленно. Принимайте по мере необходимости, чтобы облегчить боль в горле и сухой кашель, до трех раз в день. Имбирь уменьшает отек, вызванный болью в горле, а мед помогает успокоить его и контролировать приступы кашля.

2. Пейте много воды

Избегая обезвоживания, вы можете облегчить накопление избыточной мокроты в дыхательных путях.

3. Полоскание соленой водой

Полоскание соленой водой помогает очистить горло и уменьшить количество слизи. Добавьте 2-3 столовые ложки соли в стакан теплой воды. Сделайте глоток соленой воды, держите ее на горле, запрокинув голову, а не глотая, и полощите горло в течение нескольких секунд. После этого выплюньте воду и повторите. Каждые два-три часа в течение дня можно повторять эту процедуру по мере необходимости. Домашнее лечение может помочь даже в профилактике инфекций верхних дыхательных путей.

4. Питательная диета, чтобы избежать инфекции

Крайне важно, чтобы вы обращали внимание на свою диету при решении проблем с мокротой. Чтобы избавиться от лишней мокроты, добавьте больше кардамона, лука, ананаса, имбиря, чеснока и перца. Острая пища и высокие дозы перца чили действуют как естественные противозастойные средства, которые заставляют слизь разжижаться и выделяться, облегчая удаление мокроты. Кроме того, постарайтесь правильно питаться.

5. Пар с эфирным маслом

Вдохните пар из миски с горячей водой, чтобы разжижить мокроту. Чтобы чувствовать себя лучше, вы можете делать это один или два раза в день по мере необходимости. Вдыхание пара — это метод, который может помочь очистить дыхательные пути от скопления слизи, но добавление в воду нескольких капель лекарственных эфирных масел может сделать его гораздо более эффективным.

6. Травяные чаи

Мокроту лучше всего лечить мятным чаем. Обладает противовоспалительными, отхаркивающими, противомикробными и антиоксидантными свойствами. Доказано, что эти свойства очищают дыхательные пути от слизи или мокроты, одновременно повышая иммунитет организма против болезней.

7. Назальный спрей

Чтобы уменьшить накопление слизи и восстановить нормальное дыхание, вы также можете попробовать назальный спрей или капли. Как правило, назальный спрей содержит соленую воду, которая способствует разжижению слизи. Если у вас есть мокрота, спросите своего врача, как долго вы должны использовать его.

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