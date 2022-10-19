Названы лучшие продукты для здорового сияния кожи

Здоровое количество коллагена необходимо для молодой кожи. Итак, добавьте в свой рацион эти 7 продуктов, богатых коллагеном.

Разве все мы не мечтаем о молодой, сияющей коже без морщин? Коллаген — это белок, который необходим вашей коже для поддержания ее эластичности и улучшения кровообращения. Но когда дело доходит до его источников, некоторые думают, что на кожу влияет только уровень коллагена. Но качество коллагена еще более важно. Вот почему важно знать о богатых коллагеном продуктах, которые могут сделать вашу кожу мягкой, гладкой и упругой.

Компания Health Shots связалась с доктором Сонакши С., консультантом-дерматологом и косметологом клиники Ara Skin Clinic в Бангалоре, чтобы узнать о лучших источниках коллагена.

Уменьшение количества коллагена может также привести к более жестким и менее гибким сухожилиям и связкам, сокращению и ослаблению мышц, болям в суставах, остеоартриту и желудочно-кишечным проблемам. Итак, вот список продуктов, которые могут помочь увеличить выработку коллагена в вашем организме.

1. Рыба и моллюски. Богатые аминокислотами и жирными кислотами омега-3, рыба и ее кожа являются основным источником пептидов коллагена, которые улучшают выработку коллагена в организме. Согласно исследованиям, морской коллаген является одним из наиболее легко усваиваемых.

2. Фасоль: богатая аминокислотами, фасоль также богата белками, которые помогают в синтезе коллагена. Фасоль помогает в регенерации клеток, а также повышает выработку коллагена.

3. Яичные белки. Яичные белки содержат большое количество пролина, одной из аминокислот, необходимых для производства коллагена.

4. Цитрусовые: витамин С играет важную роль в производстве проколлагена, предшественника коллагена в организме. Поэтому жизненно важно получать достаточное количество витамина С. Ягоды и другие цитрусовые предлагают те же преимущества.

5. Чеснок. Сера, микроэлемент, который способствует синтезу коллагена и предотвращает его разрушение, содержится в большом количестве в чесноке. Лучшая форма питательных веществ и антиоксидантов содержится в сыром чесноке, который помогает улучшить выработку коллагена и общее состояние здоровья.

6. Листовая зелень. Помимо антиоксидантных свойств, листовая зелень содержит хлорофилл, который увеличивает количество предшественника коллагена в коже.

7. Киноа. Киноа стимулирует кожу на борьбу со свободными радикалами и предотвращает преждевременный распад или потерю коллагена в клетках организма. Таким образом, это одно из лучших антивозрастных злаков.

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