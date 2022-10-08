Названы лучшие продукты против старения, которые продаются в обычных супермаркетах

Правильное питание – это залог крепкого здоровья, красивой кожи и замедления старения, уверят эксперты.

Замедлить процесс старения – вполне реально. Сделать это можно с помощью правильного питания. Медики рассказали, какие продукты помогут вернуть молодость.

Об этом пишет dpchas.

Сливочное масло богато витаминами. Оно содержит витамины A, D, Е. Они повышают иммунитет, улучшают состояние кожи и ногтей, они предотвращают сердечно-сосудистые заболевания. Только чрезмерное употребление сливочного масла способно вызвать повышение холестерина. Поэтому его много есть тоже нельзя.

Корень имбиря содержит витамины A, С, B1, B2. Он улучшает кровообращение, снижает артериальное давление. Он насыщает мозг кислородом, за счет чего его работа улучшается и клетки омолаживаются.

Цитрусовые богаты витамином С, они содержат в себе витамины группы В, антиоксиданты. Они улучшают зрение, состояние кожи и работу мозга. Также употребление витамина С препятствует сбоям в сердечно-сосудистой системе.

Петрушка, кроме высокого содержания витаминов, способствует выработке глутатиона – это один из мощнейших антиоксидантов, способствующих продлению молодости.

Какао помогает бороться со свободными радикалами, которые усиливают старение. Оно способствует выработке серотонина – гормона счастья. После его употребления улучшается настроение.

Жирные сорта рыбы помогают поддерживать молодость. Эффект достигается за счет большого содержания омеги-3. Эти кислоты улучшают состояние ногтей, волос и костей, а также предупреждают появление морщин.

Помидоры содержат в себе ликопины и бета-каротин. Эти вещества снижают риски заболеваний сердца и глаз, также они уменьшают количество холестерина и укрепляют сосуды.

Также «Курсор» сообщал о том, что произойдет с организмом, если каждый день пить чай.

Помимо этого, недавно ученые рассказали, из-за чего увеличивается «биологический» возраст человека.