Названы лучшие противовоспалительные травы при болях в коленях

Если вы ежедневно боретесь с болью в колене, добавьте в свой рацион эти 5 трав, потому что они обладают противовоспалительным эффектом.

Воспаление — это способ или механизм организма бороться с инфекцией или травмой. Но иногда этот механизм выходит из строя и начинает наносить вред клеткам вашего тела, увеличивая риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как артрит. Здесь важную роль играет противовоспалительная диета. А что может быть лучше противовоспалительных трав?

HealthShots связалась со Свидалом Тринидадом, главой отдела диетических услуг больницы PD Hinduja и MRC, Махим, Мумбаи, чтобы узнать, какие травы помогают при воспалении и боли в колене.

1. Куркума

Куркума — это трава, содержащая куркумин, который не только придает вашей пище золотистый блеск, но также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль и воспаление в коленях.

2. Имбирь

Горячая чашка имбирного чая часто является ответом на стрессовые дни. Тринидад говорит: «Имбирь действительно обладает противовоспалительными свойствами, поэтому он может эффективно облегчить незначительные боли и освежить вас».

3. Эвкалипт

Если боль в колене вызвана воспалением, вы можете попробовать масло эвкалипта. Вы можете нанести его прямо на кожу и помассировать. Он функционирует, создавая ощущение холода или тепла, которое отвлекает ваше внимание от дискомфорта.

4. Корица

Корица часто используется для лечения сердечных заболеваний и высокого кровяного давления. Корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противовоспалительными, антидиабетическими и антибактериальными свойствами, которые полезны для здоровья ваших коленей.

5. Алоэ вера

Гель алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому его можно наносить непосредственно на больные и опухшие суставы. Это полезно не только для лечения коленей; его также можно использовать для лечения диабета и астмы.

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