Не так просто выявить: названы первые симптомы рака поджелудочной железы

К сожалению, рак поджелудочной железы трудно обнаружить на ранних стадиях, когда его легче всего лечить. Обычно его замечают только после того, как он распространился на другие органы.

Рак поджелудочной железы нелегко обнаружить. Хотя поджелудочная железа является очень важным органом, поскольку она отвечает за выработку гормонов и выработку пищеварительных ферментов, первые симптомы рака обычно недооценивают. Они не совсем ясны, так как чаще всего включают боли в животе и спине. Пациенты также часто сообщают об отсутствии аппетита, тошноте или потере веса.

Рак поджелудочной железы начинается в тканях поджелудочной железы, хорошо спрятанных глубоко в брюшной полости. Это затрудняет постановку правильного диагноза, поэтому первые симптомы рака поджелудочной железы часто путают с другими заболеваниями.

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