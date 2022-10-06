Не так просто выявить: названы первые симптомы рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы нелегко обнаружить. Хотя поджелудочная железа является очень важным органом, поскольку она отвечает за выработку гормонов и выработку пищеварительных ферментов, первые симптомы рака обычно недооценивают. Они не совсем ясны, так как чаще всего включают боли в животе и спине. Пациенты также часто сообщают об отсутствии аппетита, тошноте или потере веса.
Рак поджелудочной железы начинается в тканях поджелудочной железы, хорошо спрятанных глубоко в брюшной полости. Это затрудняет постановку правильного диагноза, поэтому первые симптомы рака поджелудочной железы часто путают с другими заболеваниями.
Является ли желтуха симптомом рака поджелудочной железы?
Желтуха также является одним из первых симптомов рака. Даже небольшое пожелтение кожи или глаз может свидетельствовать о раке поджелудочной железы. Желтуха вызвана накоплением билирубина, компонента желчи, вырабатываемой печенью. Это также симптом рака поджелудочной железы, который нельзя недооценивать, поэтому стоит проверить уровень билирубина. При повышенном уровне он вызывает такие симптомы, как кожный зуд, темная моча и светлый глинистый стул.
Рак поджелудочной железы способствует проблемам с диабетом
Поджелудочная железа отвечает за выработку инсулина, который контролирует количество сахара в крови. Проблемы с поджелудочной железой могут повлиять на развитие диабета, который в свою очередь является важным фактором риска развития рака, но может быть и первым симптомом уже имеющегося заболевания.
Симптомы могут также включать газы, диарею и отрыжку. Поэтому стоит как можно скорее обратиться к врачу при тревожных симптомах. К сожалению, рак поджелудочной железы обычно выявляют слишком поздно, и только каждый четвертый выживает через год после постановки диагноза.
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