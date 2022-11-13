Названы полезные продукты, вызывающие бессонницу

19:02, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка, которые активизируют бодрящие процессы в организме.

Немецкий эксперт по питанию Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые считаются полезными, но могут помешать крепкому сну.

Об этом пишет Корреспондент.

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка. Так, в солодке много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.

Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела. А шоколад стимулирует нервную систему не меньше кофе.

При этом другие специалисты советуют ужинать овощными салатами с лососем или с авокадо и вареным яйцом. Также поздно вечером можно съесть хумус с сырыми овощами, банановое пюре с тыквенными семечками, киви или сладкий картофель. Диетологи отмечают, что ужинать перед сном стоит лишь в том случае, если появился сильный голод. А вот вводить в привычку поздние приемы пищи не стоит.

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