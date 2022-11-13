Названы полезные продукты, вызывающие бессонницу

В этом списке оказались сырые овощи и салаты, чили, имбирь, шоколад и солодка. Так, в солодке много глицирризиновой кислоты, которая повышает давление и влияет на водно-солевой баланс, что может вызвать бессонницу.

Сырые овощи активизируют работу пищеварительного тракта, что мешает организму перейти в фазу глубокого сна. Чили и имбирь также ускоряют обмен веществ и могут повысить температуру тела. А шоколад стимулирует нервную систему не меньше кофе.