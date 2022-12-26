Названы преимущества для здоровья от растительной диеты

Популярность растительных диет продолжает расти во всем мире, и на то есть веские причины.

Растительная диета — это диетическая стратегия, которая делает упор на растительную пищу. Сюда входят цельнозерновые продукты, бобовые, фасоль, орехи, семена и масла в дополнение к фруктам и овощам. Сюда не входят продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыба, молочные продукты и яйца. Однако это не означает, что вы становитесь вегетарианцем или веганом, который никогда не употребляет мясо или молочные продукты. Вместо этого вы пропорционально потребляете больше пищи из растительных источников.

Организация Health Shots поговорила с диетологом Рупшри, чтобы узнать, как растительная диета может повлиять на ваше здоровье.

По словам Рупшри, вот 7 преимуществ для здоровья от растительной диеты:

1. Она снижает кровяное давление

Гипертония может сделать вас уязвимыми для серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и т. д. Людям, которые уже страдают от этого состояния, рекомендуется избегать мяса. Переход на растительную диету снизит риск для вас, контролируя кровяное давление.

2. Здоровье сердца

Мясо содержит насыщенные жиры, которые при чрезмерном употреблении наносят вред здоровью вашего сердца. Медицинская школа Бостонского университета обнаружила, что растительная диета снижает риск этого заболевания.

3. Управление весом

Риск ожирения резко снижается при переходе на растительную диету. Добавление полезных продуктов в ваш рацион поможет вам поддерживать здоровый вес и избежать всех осложнений, связанных с ожирением.

4. Снизить риск заражения Covid-19 и диабета 2 типа

Такие вирусы, как Covid-19, SARS, бычий, свиной и птичий грипп, научно называемые «зоонозными заболеваниями», имеют одну общую черту: все они передаются животными. Согласно новому исследованию, у пациентов, диета которых основывалась на здоровой растительной пище, снизились шансы заболеть Covid-19 и диабетом 2 типа.

5. Помогает поддерживать уровень холестерина

Высокий уровень холестерина может привести к отложению жиров в крови, что может ограничить кровоток. Это состояние может привести к серьезным последствиям, таким как сердечный приступ, инсульт или болезнь сердца.

6. Снижает риск инсульта

Такие состояния, как высокое кровяное давление, ожирение, диабет, болезни сердца, высокий уровень холестерина и т. д., могут увеличить риск инсульта. Но соблюдение растительной диеты и здорового образа жизни может снизить риск.

7. Меньший риск слабоумия

Согласно клиническому исследованию, опубликованному в Журнале Американской кардиологической ассоциации, женщины в постменопаузе, которые потребляли значительное количество растительного белка, имели более низкий риск внезапной смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти, связанной с деменцией, по сравнению с женщинами, которые потребляли меньше растительных белков.

8. Управление менопаузой

Результаты исследования, опубликованного Североамериканским обществом менопаузы в журнале «Менопауза», показали, что растительная диета может уменьшить умеренные и сильные приливы и другие симптомы менопаузы.

9. Предотвратить астму

Исследовательская группа обнаружила, что определенные продукты, включая фрукты, овощи, цельные зерна и другие продукты с высоким содержанием клетчатки, могут быть полезны при лечении астмы, в то время как другие, такие как молочные продукты и продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, могут быть вредными. Результаты исследования были опубликованы в Nutrition Reviews.

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