Названы продукты, делающие человека счастливее

Эти доступные всем продукты помогают справляться с депрессией, нормализуют сон и дают ощущение счастья.

Американские ученые предоставили список продуктов, благодаря которым человек может улучшить свое психическое здоровье.

Об этом пишет Focus.de.

Врачи из клиники Майо в штате Аризона считают, что в рацион следует обязательно вводить бобы, рыбу, орехи, брокколи, шпинат и яйца. Специалисты объясняют, что жирные сорта рыбы содержат большое количество омега-3 кислот. Они вырабатывают гормоны счастья — серотонин и дофамин и облегчают симптомы депрессии.

Триптофан, поддерживающий в равновесии баланс серотонина в организме, содержится в яйцах, орехах и бобовых. Также он необходим для нормального режима сна и бодрствования человека.

В шпинате и брокколи есть фолиевая кислота, без которой развивается депрессия и начинается бессонница.

При этом из своего рациона стоит исключить жирные и жареные продукты, фаст-фуд и сладкую выпечку — эти продукты лишь усугубят подавленное эмоциональное состояние. Под запретом также алкоголь и энергетические напитки.

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