Названы продукты для улучшения памяти и здоровья мозга

Проблемы, связанные с памятью, часто перерастают в такие проблемы, как болезнь Альцгеймера, деменция, прогрессирующая доброкачественная забывчивость или кратковременная потеря памяти.

HealthShots опубликовали список продуктов для улучшения здоровья мозга:

1. Куркума

Куркумин в куркуме является мощным антиоксидантом и противовоспалительным средством для улучшения функций мозга. Это улучшает память и снимает стресс и беспокойство.

2. Брокколи

Брокколи богата витамином К, который очень важен для улучшения памяти. Он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые предотвращают повреждение клеток головного мозга. Желательно употреблять не менее 100 граммов брокколи 3-4 раза в неделю в любом виде, в любой прием пищи.

3. Тыквенные семечки

Семена тыквы содержат множество питательных веществ, таких как магний, медь, железо и цинк, которые необходимы для улучшения работы мозга и улучшения памяти. Цинк участвует в передаче нервных сигналов, магний необходим для обучения и памяти, а медь помогает контролировать нервные сигналы. Низкий уровень меди в организме может привести к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Альцгеймера. Необходимо есть 2 столовые ложки тыквенных семечек вместе с любой едой.

4. Орехи

Потребление орехов улучшит ваше сердце и сохранит функции мозга здоровыми, а также защитит клеточные мембраны от повреждения свободными радикалами. Они улучшают когнитивные функции и помогает предотвратить нейродегенеративные заболевания. Ежедневно можно есть горсть миндаля и грецких орехов.

5. Продукты, богатые витамином С

Включение продуктов с витамином С в ваш ежедневный рацион очень важно, поскольку он играет важную роль в улучшении психического здоровья. Витамин С является мощным антиоксидантом, который поддерживает здоровье мозга с возрастом. Этот витамин в достаточном количестве содержится в болгарском перце, гуаве, индийском агрусе или киви.

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