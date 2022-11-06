Врач назвал напиток, который улучшает работу почек и печени

Если хотите избавить организм от токсинов, а также улучшить работу печени и почек, тогда стоит употреблять утром воду с лимоном. Токсиколог Михаил Кутушев рассказал, что этот напиток обладает удивительными свойствами.

Об этом сообщает издание Wworld.

Специалист отметил, что утром необходимо пополнять свой водный баланс и лучше всего это делать с помощью обычной воды, добавив туда немного лимона. Такой напиток нужно готовить непосредственно перед употреблением, а не заранее. Свежая лимонная вода способствует очищению печени и почек.

По словам Михаила Кутушева, добавлять лимонный сок в воду нужно без фанатизма (не более двух ломтиков на стакан жидкости), в противном случае можно нанести вред зубной эмали и слизистой оболочке желудка.

Однако, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта не рекомендуется употреблять лимонную воду натощак.

Если же противопоказаний нет, тогда такой напиток утром является хорошей профилактикой многих заболеваний, в частности укрепляет работу сердечно-сосудистой системы.

«Курсор» писал ранее, что многие люди жалуются на проблемы с пищеварением. Но устранить эту проблему можно с помощью простого и очень полезного напитка. Речь идет о зеленом соке.

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