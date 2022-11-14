Названы продукты, которые могут продлить жизнь на десять лет

Оптимизированный рацион способен увеличить продолжительность жизни в любом возрасте, даже у пожилых людей.

Ученые из Бергенского университета выяснили, что потребление бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, а также отказ от красного мяса и обработанных продуктов может значительно продлить жизнь.

Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine, сообщает ScienceDaily.

Отмечается, что факторы риска, связанные с питанием, приводят к миллионам преждевременных смертей ежегодно. Современный «западный рацион», включающий обработанные продукты, много жиров и простых углеводов, становится причиной множества болезней и отнимает годы жизни.

В новом исследовании ученые использовали данные мета-анализов и исследования Глобальное бремя болезней для построения модели, позволяющей оценить связь продолжительности жизни и ряда диетических изменений. Эта модель доступна в виде онлайн-калькулятора Food4HealthyLife.

Как оказалось, переход к оптимальной диете, начиная с 20-летнего возраста, увеличит продолжительность жизни на 10-13 лет, с 60 лет – на 8-9 лет, а после 80 лет – на три года.

Ученые надеются, что на новые данные обратят внимание как врачи, так и обычные люди, ведь с их помощью можно эффективно скорректировать питание.

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