Названы продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Охлаждение пищи обычно помогает ей дольше храниться, но эксперты в области пищевых продуктов утверждают, что есть некоторые продукты, которые нам не следует хранить в холодильнике.

Хотя почти все продукты можно хранить в холодильнике, существует большая разница между «можно» и «нужно». Специалисты по продуктам питания утверждают, что во многих случаях мы храним в холодильнике пищевые продукты, которые вообще не нужно охлаждать — даже после того, как они были открыты.

Недавний опрос показал, что только каждый пятый проверяет этикетку продукта, чтобы узнать, где его следует хранить до и после первого использования. Кампания Love Food Hate Waste разместила на своем веб-сайте список пищевых продуктов от А до Я и их предполагаемое место хранения.

Согласно веб-сайту, яйца определенно лучше хранить в холодильнике.

Сырые бананы и ананасы должны оставаться в вазе с фруктами, но большинство других свежих фруктов и овощей настоятельно рекомендуется хранить в холодильнике, чтобы продлить срок их хранения. Просто не забудьте, советуют эксперты, довести их до комнатной температуры перед приготовлением или употреблением в пищу, чтобы усилить вкус.

Картофель и лук следует хранить в темном месте, например, в овощном ящике в шкафу, в идеале в тканевом мешочке (за исключением зеленого лука, который следует хранить в холодильнике). Вы также можете хранить соевый соус, кетчуп, горчицу, оливковое масло и соленые огурцы в шкафу вдали от солнечных лучей, даже если этикетка рекомендует хранить их в холодильнике после открытия.

«Хранение в правильном месте дольше сохраняет свежесть продуктов и экономит ваши деньги, — говорит Хелен Уайт, консультант Love Food Hate Waste. — Если хранить хлеб в холодильнике, он быстрее черствеет. Он должен быть в шкафу или в хлебнице. Если хранить яблоки в вазе для фруктов, они быстрее станут мучнистыми».

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