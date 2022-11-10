Названы продукты, которые разрушают психику человека

И наоборот: та, которая, на наш взгляд, невероятно вредна, приносит ощутимую пользу.
Об этом пишут Вести-UA.net.
Шлифованный рис
В составе этого злака содержатся быстрые углеводы, которые ускоряют процесс проникновения глюкозы в кровь. Из-за этого увеличивается содержание сахара, от чего ухудшается здоровье головного мозга.
Попкорн
Это лакомство, против которого выступают приверженцы здорового образа жизни, обогатит организм фосфором, кремнием, магнием, белком и витамином В, которые необходимы нервной системе и мозгу.
Тунец
Тунец – продукт, которому отдают предпочтение те, кто хочет избежать появления многих заболеваний. Однако в этой рыбе – переизбыток ртути, а это вещество нарушает память. Полихлорированный бифенил, который также присутствует в этой рыбе, провоцирует гормональные сбои.
Злаки
Злаки содержат глютен и антитела, которые разрушают полезные вещества, что приводит к депрессии и паническим атакам.
Черный шоколад
Заменять любые десерты черным шоколадом врачи рекомендуют не просто так. В этом продукте содержатся флавоноиды, которые активируют клетки головного мозга. Черный шоколад расширяет сосуды, способствуя тем самым поступлению кислорода в мозг.
Сыр
При распаде белка образуется тирамин. Это вещество повышает артериальное давление, из-за чего наступают сильные головные боли.
Фасоль
Танаин, содержащийся в этом бобовом, мешает организму усваивать железо, что препятствует притоку крови к головному мозгу и провоцирует анемию.
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