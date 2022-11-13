Названы продукты, снижающие умственные способности

Люди, предпочитающие питаться продуктами с высоким содержанием жиров, не только набирают лишний вес, но к тому же их мозг начинает «тормозить».

Американские ученые из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле выяснили, что продукты с большим содержанием жиров при их регулярном потреблении вызывают временное снижение когнитивных способностей.

Вдобавок человеку, часто их употребляющему, грозит ожирение и метаболические расстройства, выяснили эксперты в ходе исследования.

По словам специалистов, высокожировое питание вызывает перебои в поставке мозгу основного элемента питания – глюкозы. Поэтому организм вынужден питаться кетоновыми телами, получаемыми из жиров. А это очень медленный источник энергии, и мозг при такой диете начинает «тормозить».

Опыты на крысах показали, что те животные, которых посадили на высокожировую диету, во-первых, набрали лишний вес, а во-вторых, в забеге по лабиринту показали худший результат, чем их собратья, которых кормили обычной для грызунов едой.

К высокожирной еде относятся: бургеры, пицца, картошка фри, чипсы, бутерброды с колбасой, сыром и сливочным маслом, жареная картошка, плов, свиной шашлык, сосиски, сардельки, салаты с майонезной заправкой, торты и пирожные на основе масляного крема и т.п.

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