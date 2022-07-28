Названы продукты, способные увеличить риск развития деменции

Ученые выяснили, что потребление большого количества необработанных продуктов связано с трехпроцентным снижением риска развития деменции. При этом отказ от ультраобработанных продуктов снижает риски еще в несколько раз.
Об этом пишет Профиль.
Ультраобработанными считаются продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли при низком содержании белка и клетчатки. К таким продуктам относят, например, безалкогольные напитки, чипсы, шоколад, мороженое, сосиски, консервированные печеные бобы, белый хлеб, кетчуп и хлопья для завтрака.
В исследовании приняли участие более 72 тыс. человек в возрасте 55 лет и старше. На момент начала научной работы ни у одного участника не была диагностирована деменция. В ходе анализа в течение примерно 10 лет у 518 добровольцев было выявлено слабоумие.
Ученые пришли к выводу, что на каждые 10% увеличения ежедневного потребления ультраобработанных продуктов риск развития деменции повышается у 25% людей. При этом замена 10% таких продуктов в рационе на более здоровые, например свежие фрукты, овощи, бобовые, молоко и мясо, была связана с 19-процентным снижением риска развития заболевания.
По словам исследователей, основной группой вредных продуктов в рационе участников были напитки, на втором месте – сладости, а на третьем – ультраобработанные молочные продукты.
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