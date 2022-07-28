Названы продукты, способные увеличить риск развития деменции

Люди, которые едят ультраобработанные продукты, имеют повышенный риск развития деменции. При этом замена таких продуктов на более здоровые снижает риск заболевания, заявили исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае.

Ученые выяснили, что потребление большого количества необработанных продуктов связано с трехпроцентным снижением риска развития деменции. При этом отказ от ультраобработанных продуктов снижает риски еще в несколько раз.

Об этом пишет Профиль.

Ультраобработанными считаются продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли при низком содержании белка и клетчатки. К таким продуктам относят, например, безалкогольные напитки, чипсы, шоколад, мороженое, сосиски, консервированные печеные бобы, белый хлеб, кетчуп и хлопья для завтрака.

В исследовании приняли участие более 72 тыс. человек в возрасте 55 лет и старше. На момент начала научной работы ни у одного участника не была диагностирована деменция. В ходе анализа в течение примерно 10 лет у 518 добровольцев было выявлено слабоумие.

Ученые пришли к выводу, что на каждые 10% увеличения ежедневного потребления ультраобработанных продуктов риск развития деменции повышается у 25% людей. При этом замена 10% таких продуктов в рационе на более здоровые, например свежие фрукты, овощи, бобовые, молоко и мясо, была связана с 19-процентным снижением риска развития заболевания.

По словам исследователей, основной группой вредных продуктов в рационе участников были напитки, на втором месте – сладости, а на третьем – ультраобработанные молочные продукты.

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