Названы протеиновые перекусы для более быстрой потери веса

Если вы не можете жить без перекусов, почему бы не съесть что-нибудь полезное? Итак, вот 9 протеиновых перекусов, которые отлично подходят для похудения.

Health Shots связались с диетологом Дивьей Гопал, которая перечислила несколько лучших перекусов, богатых белком, которые могут ускорить потерю веса.

1. Греческий йогурт

Помимо того, что греческий йогурт является хорошим источником кальция, он также богат белком. Он будет не только питательным, но и поможет вам избежать переедания, так как помогает с чувством сытости.

2. Овощи

Все мы знаем, насколько полезны овощи, почему бы нам не приготовить из них перекус? Вы можете отварить овощи, приготовить салат или полезный бутерброд. Выбирайте овощи, которые способствуют похудению: цветная капуста, брокколи, авокадо, белокочанная капуста, салат и зеленый горошек.

3. Вареные яйца

Помимо того, что яйца богаты белком и витамином B, их также легко носить с собой. Яйца — один из способов похудеть, потому что они могут повысить скорость метаболизма и помочь быстрее сжигать калории.

4. Арахисовое масло

Приготовьте бутерброд с арахисовым маслом, когда у вас мало времени на кухню. Оно не только богато белком, но и очень вкусное и надолго насыщает.

5. Миндаль

Помимо того, что миндаль вкусен и удобен для перекуса, он богат несколькими необходимыми питательными веществами, такими как белок, витамин Е, рибофлавин, микроэлементы и полезные жиры.

6. Жареный нут

Если у вас есть немного времени на приготовление пищи, вы можете попробовать поэкспериментировать с бобовыми и нутом. Они богаты белком, фолиевой кислотой, железом, магнием, фосфором, медью и марганцем — все это может облегчить потерю веса.

7. Фрукты

Фрукты — отличный вариант, когда вы ищете что-то быстрое, вкусное и полезное. Возьмите фрукты, такие как апельсины, гуава, гранат, арбуз, яблоко, банан и киви, когда вам не хочется готовить.

8. Творог

Творог любят не только за его полезность и высокое содержание белка, но и за его универсальность. В нем также есть кальций, и исследования показывают, что когда наш организм получает достаточное количество кальция и белка, мы склонны сжигать больше жира.

9. Пудинг из семян чиа

Этот вкусный и полезный пепекус стал популярным в последние годы. Будучи суперпродуктом, семена чиа полезны для здоровья благодаря высокому содержанию белка и других питательных веществ, таких как кальций, антиоксиданты, клетчатка, фосфор и марганец. Таким образом, это может помочь, если вы пытаетесь похудеть.

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