Названы пять лучших семян для роста волос

Семена — это кладезь питательных веществ, и они могут спасти ваши волосы от выпадения.

Медпортал HealthShots назвал самые полезные семена для здоровья волос:

Тыквенные семечки

Украсьте свой суп тыквенными семечками для дополнительного вкуса и пользы для здоровья!

Семена мети

Семена мети/фенугрека: знаете ли вы, что семена мети богаты ниацином, аминокислотами и калием? Все эти питательные вещества очень важны для восстановления роста волос и делают их сильнее, чем когда-либо. Кроме того, некоторые исследования показывают, что регулярное употребление семян пажитника может уменьшить поседение волос, но это все еще не доказанный факт. Итак, попробуйте и убедитесь сами.

Семена калонджи/черного тмина

Если ваши волосы выпадают слева, справа и по центру, воспользуйтесь семенами калонджи или черного тмина. Известно, что эти семена укрепляют волосяные фолликулы и предотвращают ломкость волос. Семена калонжи также могут помочь вам избавиться от перхоти. И если вы имеете дело с алопецией, это семя подходит именно вам. Вы можете бросить несколько семян в бутылку с маслом и помассировать этой смесью кожу головы

Семена льна

Если у вас остановился рост волос, попробуйте использовать семена льна, потому что они богаты всеми необходимыми питательными веществами, в которых нуждаются ваши волосы, особенно омега-3 жирными кислотами. Итак, что вы можете сделать, так это замочить семена льна на ночь, дать этим семенам вскипеть утром, охладить их, а затем использовать этот гель, массируя кожу головы. Сохраните гель на волосах 30 минут и смойте. Вы должны практиковать это регулярно для лучших результатов.

Семена чиа

Вашим волосам нужно очень много белка, и семена чиа как раз об этом. Использование семян чиа в пищу или в виде масок может сделать ваши волосы сильными, блестящими и объемными. Еще одна вещь, которой обладают семена чиа, — это антиоксиданты, которые помогают росту волосяных фолликулов и их восстановлению.

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