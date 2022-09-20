Названы пять лучших продуктов для повышения иммунитета осенью

Поддержание иммунитета является основой крепкого здоровья и лучшей профилактикой вирусных и инфекционных заболеваний.
Британские исследователи рассказал, что для укрепления иммунитета прекрасно подойдут 5 супер-продуктов, сообщает medicina.
Брокколи. В этом овоще много антиоксидантов, клетчатки, витаминов A, C, E. Только нужно учитывать, что излишняя тепловая обработка убивает эти витамины. Нужно либо есть брокколи в сыром виде, либо пробланшировав 2-3 минуты.
Цитрусовые фрукты. Лимоны, апельсины, лаймы богаты витамином C, который необходим для выработки белых кровяных телец. А они в свою очередь стимулируют правильную работу иммунной системы человека.
Корень имбиря. Мощный противовоспалительный эффект имбиря нужно использовать при боли в горле или любой простуде. Чай из имбиря прекрасно избавляет от инфекции в носоглотке.
Куриная грудка. Мясо богато витамином B6, который обеспечивает возобновление крови и выработку красных кровяных тел. Противовоспалительные свойства куриного бульона содействуют быстрому восстановлению после болезни.
Чеснок. Этот продукт просто рекордсмен по способности повышать иммунитет и снижать вероятность вирусных заболеваний. Кроме того, он помогает очистке организма, сосудов, печени, и еще снижает проявления симптомов, если человек уже заболел.
Британские ученые настоятельно рекомендуют добавлять в рацион эти продукты, чтобы подготовить организм к столкновению с вирусами.
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