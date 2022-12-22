Названы пять противовоспалительных трав при болях в коленях

Если вы ежедневно боретесь с болью в колене, добавьте в свой рацион эти пять трав, потому что они обладают противовоспалительным эффектом.

Воспаление — это способ или механизм организма бороться с инфекцией или травмой. Но иногда этот механизм выходит из строя и начинает наносить вред клеткам вашего тела, увеличивая риск развития аутоиммунных заболеваний, таких как артрит. Здесь важную роль играет противовоспалительная диета.

Компания HealthShots связалась со Свидалом Тринидадом, главой отдела диетических услуг больницы PD Hinduja в Мумбаи, чтобы узнать, какие травы помогают при воспалении и боли в колене.

1. Куркума

Куркума — это трава, содержащая куркумин, который не только придает вашей пище золотистый блеск, но также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить боль и воспаление в коленях.

2. Имбирь

Тринидад говорит: «Имбирь действительно обладает противовоспалительными свойствами, поэтому он может эффективно облегчить незначительные боли и освежить вас».

3. Эвкалипт

Если боль в колене вызвана воспалением, попробуйте масло эвкалипта. Вы можете нанести его прямо на кожу и помассировать. Он функционирует, создавая ощущение холода или тепла, которое отвлекает ваше внимание от дискомфорта.

4. Корица

Корица обладает противовоспалительными, антиоксидантными, противовоспалительными, антидиабетическими и антибактериальными свойствами, которые полезны для здоровья ваших коленей.

5. Алоэ вера

Гель алоэ вера обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому его можно наносить непосредственно на больные и опухшие суставы. Это полезно не только для лечения коленей; его также можно использовать для лечения диабета и астмы.

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