Названы рецепты, которые могут помочь уменьшить боль при артрите или предотвратить его

Диета играет важную роль в снижении риска артрита. Узнайте о здоровых рецептах для больных артритом и тех, кто находится в группе риска.

Артрит — это общий термин, который включает в себя различные заболевания суставов, поражающие людей всех рас и возрастов. Знаете ли вы, что это одна из причин инвалидности во многих странах? Хотя это заболевание не является возрастным заболеванием, оно обычно чаще поражает пожилых людей, чем молодых. Симптомы артрита варьируются от припухлости до боли в суставах. Исследования показали, что диета может помочь справиться с симптомами артрита. Однако это не лечит болезнь.

Итак, Healthshots попросили доктора Смрити Джхунджхунвала — диетолога, эксперта по фитнесу и основателя VitalSwasthya —поделиться рецептами, которые могут помочь облегчить симптомы артрита.

Доктор Джунджхунвала говорит: «Дайте костям пищу, в которой они нуждаются, и они дадут вам необходимую силу».

Вот несколько рецептов от эксперта, которые могут помочь уменьшить и предотвратить артрит и его осложнения:

1. Суп из лука-порея и шпината со скумбрией

Время подготовки: 30 минут

Скумбрия — отличная рыба для этого блюда. Вегетарианцы могут использовать тофу, если хотят попробовать этот рецепт. Он содержит не менее тринадцати различных флавоноидных компонентов, которые служат антиоксидантами, поэтому шпинат в супе отлично подходит для людей с артритом. Шпинат также богат витамином К, что делает его отличным выбором для вас.

Ингредиенты:

6 чашек (1,5 л) овощей

98-процентный обезжиренный куриный бульон

2 стакана (200 г) нарезанных грибов

2 лука-порея, тонко нарезанных

1/2 чайной ложки измельченного чеснока

Масло канолы в спрее

6 унций (168 г) филе скумбрии (или твердого тофу, нарезанного кубиками)

1 столовая ложка (9 г) приправы для морепродуктов

2 чашки (40 г) свежих листьев шпината

Как сделать:

1. Довести бульон до кипения и добавить грибы, лук-порей и чеснок. Уменьшите огонь и дайте супу кипеть 15 минут.

2. Тем временем сбрызните сковороду маслом канолы и поставьте на средний

огонь.

3. Посыпьте рыбное филе (или тофу) приправой для морепродуктов и обжарьте на сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны.

4. Снимите с огня, добавьте в суп и варите еще 5 минут.

5. За 2-3 минуты до подачи добавьте свежие листья шпината и дайте им размякнуть и увянуть.

Пищевой анализ: каждая порция содержит 140 калорий; 3 г жира; 17 г белка; 8 г чистых углеводов; 3 г пищевых волокон; и 38 мг холестерина.

2. Ореховая гранола

Время подготовки: 30 минут

Гранола — это легкий завтрак, который можно приготовить дома, и он является фантастическим источником клетчатки. В этом рецепте много орехов, чтобы увеличить содержание омега-3, что делает его очень полезным для людей с артритом, объясняет эксперт. Вы можете хранить мюсли свежими в холодильнике в герметичном контейнере.

Ингредиенты:

1/2 стакана воды

1/4 стакана (55 г) джаггерского сахара

1/2 стакана (170 г) меда

3/4 стакана (165 г) маргарина, богатого омега-3, растопленного

1 чайная ложка ванильного экстракта (по желанию)

7 стаканов (525 г) овсяных хлопьев

1/2 стакана (60 г) льняного семени, молотого

1 чашка (70 г) кокосовой стружки без сахара

1/2 стакана (112 г) семян подсолнечника

1 чашка (125 г) грецких орехов, мелко нарезанных

1/2 стакана (62 г) миндаля

1/2 стакана (62 г) орехов пекан, мелко нарезанных

1 чашка (175 г) кураги, нарезанной

1/2 стакана (75 г) фиников или чернослива, нарезанных

1 чашка (112 г) зародышей пшеницы

1/2 чайной ложки соли

разогрейте духовку до 350°F (180°)

Как сделать:

1. В кастрюле доведите воду до кипения, уменьшите огонь и добавьте коричневый сахар, мед и маргарин.

2. Как только сахар растворится, снимите смесь с огня и добавьте ванильный экстракт.

3. В большой миске смешайте овес, льняное семя, кокос, семена подсолнечника, грецкие орехи, миндаль, орехи пекан и соль.

4. Вылейте медовую смесь на овсяную смесь и хорошо перемешайте, чтобы покрыть все

ингредиенты.

5. Застелите форму для выпечки размером 9 x 13 дюймов (22,5 x 32,5 см) пергаментной бумагой и равномерно покройте смесью мюсли.

6. Выпекать 15-20 минут на средней полке духовки, часто помешивая. Отложите остывать.

7. Когда смесь остынет, добавьте сухофрукты и наслаждайтесь!

3. Бургер с грибным майонезом

Ингредиенты

Противовоспалительный майонез (1 стакан)

4 шляпки гриба портобелло, без ножки, без жабр

4 ломтика лука

4 ломтика помидора

4 цельнозерновые булочки для гамбургеров

Противовоспалительный майонез (время приготовления: 10 минут)

Ингредиенты:

1 яичный желток

1 столовая ложка яблочного уксуса

½ чайной ложки дижонской горчицы

щепотка морской соли

¾ стакана оливкового масла первого отжима

Как сделать противовоспалительный майонез?

1. В блендере или кухонном комбайне смешайте яичный желток, яблочный уксус, горчицу и соль.

2. Включите блендер или кухонный комбайн и постепенно добавляйте оливковое масло тонкой струйкой, чтобы создать эмульсию. Чем больше масла вы добавите, тем гуще будет майонез. Храните его в холодильнике до 4 дней в плотно закрытом контейнере.

3. Разогрейте духовку до 400°F.

4. Смажьте шляпки грибов оливковым маслом и положите их на противень с бортиками. Выпекать до мягкости от 15 до 20 минут.

5. Смажьте булочки майонезом и выложите на него ломтики помидора и лука.

6. Выложить грибы на слоеные булочки.

Пищевая ценность: калорий на порцию: 339; Общий жир: 23; Всего углеводов: 26 г; Сахар: 6 г; Клетчатка: 5 г; Белок: 12 г; Натрий: 278 мг.

Предупреждение: обязательно поговорите со своим врачом, прежде чем пробовать эти рецепты.

4. Похлебка из лосося по-манхэттенски

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 15 минут

Насыщенный вкус лосося хорошо сочетается с помидорами в этой богатой похлебке. Не стесняйтесь добавлять свои собственные варианты овощей — морковь, сельдерей или что-то еще, что вам нравится. Немного базилика полезно (¼ стакана свеженарезанных листьев базилика) непосредственно перед подачей на стол, объясняет доктор Джунджхунвала.

Ингредиенты:

¼ стакана оливкового масла первого отжима

1 красный сладкий перец, нарезанный лосось без кожи с удаленными костями и нарезанный на кусочки по 0,5 см.

2 банки (28 унций) измельченных помидоров

6 чашек куриного бульона без добавления соли

2 чашки нарезанного кубиками (½ дюйма) сладкого картофеля

1 чайная ложка лукового порошка

½ чайной ложки морской соли

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца

Как сделать:

1. В большой кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне.

2. Добавьте красный сладкий перец и лосося. Готовьте рыбу и болгарский перец около 5 минут, периодически помешивая.

3. Добавьте сладкий картофель, помидоры, куриный бульон, луковый порошок, соль и перец.

4. После закипания убавьте огонь до среднего. Готовьте около 10 минут, периодически помешивая, пока сладкий картофель не станет мягким.

Совет по ингредиентам: пинцет незаменим для извлечения костей из лосося и другой рыбы. Подойдет любой пинцет, только убедитесь, что он предназначен для использования на кухне, советует эксперт.

Пищевая ценность: калорий на порцию: 570; Общий жир: 42; Всего углеводов: 55 г; Сахар: 24 г; Клетчатка: 16 г; Белок: 41 г; Натрий: 1249 мг.

5. Гуакамоле

Время подготовки: 10 минут

Доктор добавляет, что авокадо — это фантастическая противовоспалительная пища, поскольку они очень кремообразные и имеют здоровый состав жирных кислот.

Ингредиенты:

2 авокадо, очищенных, без косточек и нарезанных кубиками

½ красной луковицы, измельчить

2 зубчика чеснока, мелко нарезанные

Лаймовый сок

2 столовые ложки нарезанных свежих листьев кинзы

½ чайной ложки морской соли

Как сделать:

1. В средней миске смешайте авокадо, красный лук, чеснок, сок лайма, кинзу

и соль.

2. Слегка размять вилкой.

Пищевая ценность: калорий на порцию: 215; общий жир: 20 г; всего углеводов: 11 г; сахар: 1г; клетчатка: 7 г; белок: 2 г; натрий: 243 мг

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