Названы самые распространенные виды рака у детей

Александра Наумова заявила, что у детей до одного года чаще всего встречается нейробластома, а вот рак щитовидной железы, меланома и рак поджелудочной железы у детей почти не встречаются.

Согласно статистике, лейкемия и лимфома являются наиболее распространенными видами рака у детей. Об этом рассказала член Национальной ассоциации детских гематологов и онкологов и Европейского общества клинической онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук в области детской онкологии, Александра Наумова.

«Распределение неопластических заболеваний в разных возрастных группах имеет определенные особенности. Например, у детей в возрасте до одного года наиболее распространенным злокачественным новообразованием является нейробластома. Лейкемия распространена в группе дошкольного возраста, а лимфома и саркома встречаются у подростков», — рассказала эксперт.

В то же время Наумова добавила, что рак щитовидной железы, меланома и рак поджелудочной железы встречаются у детей достаточно редко.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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