Врачи назвали продукты, которые помогут укрепить иммунитет во время пандемии COVID-19

Врачи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет во время пандемии. По их мнению, названные продукты обязательно должны присутствовать в рационе каждого человека.

По мнению врачей из США, следующие продукты помогут укрепить иммунитет, который так не обходим людям во время пандемии COVID-19: куриный бульон или суп, имбирный чай с медом, перец чили, а также чеснок.

Об этом сообщается в медицинском журнале «Journal of Immunology Research».

Куриный бульон помогает иммунной системе человека полноценно функционировать и укреплять защиту от самых разных заболеваний, в том числе от COVID-19. Все дело в том, что в курице содержится большое количество витамина B6. Кроме того, бульон помогает снять воспаление с горла и уменьшить боль.

Перец чили содержит большое количество капсаицина, с помощью которого получится устранить насморк,, а также избавиться от воспалительных процессов в организме.

Чай с имбирем и медом — полезные свойства продуктов известны практически всем. В данном случае речь идет о профилактических свойствах имунной системы, борьбе с инфекциями и воспалением. Кроме того, регулярное употребление имбирного чая снижает вероятность заражения.

Чеснок — повышает иммунитет, активирует активность клеток и снижает вероятность заболевания. Чеснок можно употреблять как в сыром виде, так и в составе самых разнообразных блюд. Однако отмечается, что при термической обработке чеснока он теряет большую часть своих полезных свойств.

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