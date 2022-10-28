Названы травы, которые естественным образом сжигают жир на животе

Не можете избавиться от жира на животе даже при постоянных усилиях? Попробуйте добавить эти травы в свой рацион.

Увы, бесконечных скручиваний и приседаний недостаточно, чтобы избавиться от жира на животе.

HealthShots обратились к диетологу Чанчалу Шарме, чтобы узнать, какие травы могут помочь вам избавиться от жира на животе.

Корица

Корица обладает качествами, которые делают ее особенно эффективной при лечении широкого спектра заболеваний. Это правда, что корица оказывает значительное влияние на уменьшение жира на животе. Она содержит терапевтические свойства, которые могут ускорить ваш метаболизм и помочь в потере веса.

Трифала

Сухофрукты, в том числе харитаки, бибхитаки и амалаки, используются для приготовления трифалы. Эти три ингредиента объединяются, чтобы сделать трифалу. Эти растения могут помочь в процессе детоксикации организма. Трифала способствует лучшему пищеварению и может увеличить метаболизм. Это может помочь в уменьшении упрямого брюшного жира.

Семена пажитника

Семена пажитника улучшают пищеварение и помогают похудеть. Галактоманнан, растворимый в воде, является компонентом пажитника. Это сдерживает чувство голода и способствует ощущению сытости. Это помогает ускорить метаболизм, что, в свою очередь, заставляет жир исчезать.

Фенхель

Трава фенхеля также очень полезна для тех, кто пытается похудеть. Он также помогает контролировать приступы голода, что может помочь людям избавиться от жира на животе. Фенхель хорош независимо от того, добавляете ли вы его к овощам или пьете после приготовления сиропа.

Мускатный орех

Мускатный орех часто используется в качестве приправы. Регулярное употребление мускатного ореха обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья. Он способствует снижению веса и улучшает качество сна.

Амла

Употребление амлы может помочь вам при многих проблемах с кожей и здоровьем. Одна амла каждый день также повысит ваш иммунитет. Амла может стать отличным дополнением к вашей диете для похудения, так как она ускоряет обмен веществ. Ежедневное употребление 3-6 граммов порошка, приготовленного из измельченного сушеной амлы, поможет вам быстро похудеть.

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