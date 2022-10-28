Врачи рассказали, как употребление молочных продуктов на появление болезней сердца

Как оказалось, явной связи между болезнями и потреблении молока и молочных продуктов нет. Но риск может возрастать при чрезмерном увлечении такими продуктами.

В последние годы исследования показывали, что употребление фруктов, овощей и цельнозерновых защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Но в том, что касалось молочных продуктов — молока, сыра или йогурта, — выводы исследований были менее определенными.

Дело в том, что во многих подобных продуктах содержится насыщенный жир, связанный с увеличением показателей холестерина. А этот холестерин повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Тем не менее, ученым не удалось обнаружить четкую связь между потреблением молочных продуктов и болезнями сердца. Некоторые исследования связывали молочку с повышением риска этих болезней, а другие не находили такую ​​связь или считали ее мало выраженной.

Теперь новая команда ученых из Норвегии заново рассмотрела этот вопрос. Их особенно интересовало влияние молочных продуктов на стенокардию. Участникам исследования в среднем было 62 года.

Сначала участники исследования подробно рассказали о своем образе жизни и питании, включая употребление молочных продуктов. Ученые сопоставили полученные ответы с состоянием здоровья людей.

Результаты наблюдений показали, что особой связи между этими продуктами и сердечными заболеваниями нет. К примеру, при умеренном употреблении молока отмечался самый низкий риск инфаркта. При значительном увеличении в рационе молока или сливочного масла этот риск увеличивался. Интересно, что по сыру результаты были противоположными. Ниже риск инфаркта был у тех участников исследования, которые ели его часто.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.