Названы жадные, корыстные, опасные знаки Зодиака

Где граница бережливости? Когда она перерастает в жадность и жлобство? Находясь в обществе корыстного и откровенно жадного человека, мы испытываем неприятные ощущения. В отличие от людей бережливых, которые копят материальные блага, живя в согласии с окружающим миром, жадные люди готовы наступить на горло ближнему, лишь бы забрать себе как можно больше.

Не удивительно, что от таких людей хочется держаться подальше.

Об этом пишет asn.in.ua.

Рак

Личности данного знака с детства начинают проявлять жадность, закатывая родителям истерики по поводу покупки новой игрушки, и пряча весь свой кукольный «скарб» подальше от глаз других детишек. Даже нравоучения взрослых не могут исправить Раков, которые и став взрослыми не изменяют своим принципам.

Выбирая партнера для жизни, Раки никогда не спешат, долго присматриваются и оценивают финансовый потенциал ухажера. И если у претендента на сердце нет приличного капитала, если его не поддерживают богатые родители и в ближайшей перспективе не просматривается безбедное будущее, ни о каких чувствах и речи быть не может.

Рак отвергнет его ухаживания и отправится искать более надежного партнера. Меркантильность представителей данного знака можно объяснить и неуверенностью в своих силах. Раки боятся остаться без средств к существованию, а значит, в любой ситуации стараются откладывать «на черный день». А учитывая, что занимать деньги у других Рак считает делом постыдным, он экономит буквально на всем, даже если от этого страдают его близкие.

Стрелец

Представители знака Стрелец – активные и трудолюбивые личности, которые всего в жизни добиваются своим трудом, порой, слишком тяжелым и неблагодарным. Поэтому их нежелание тратить деньги направо и налево вполне оправдано. Однако нередко в попытках сэкономить Стрельцы перегибают палку и тем самым выставляют себя не в лучшем свете.

Стрельцы могут прийти на свидание с дешевым букетом цветов и намекнуть своей спутнице о том, что каждый платит за себя. Они могу отказаться идти с друзьями в ресторан, потому что дома отмечать юбилей дешевле.

Но что особенно неприятно, Стрельцы любят хвалиться перед окружающими своими высокими доходами и при этом с неприязнью относятся к людям, находящимся ниже их по должности или зарабатывающим слишком мало.

При этом вы можете хорошо общаться и крепко дружить со Стрельцом, но только до тех пор, пока ситуация не заставит вас занять у этого человека деньги. Попробуйте не отдать долг вовремя, и вы узнаете, что на самом деле думает о вас Стрелец, и как дорожит он вашей дружбой!

Телец

На первый взгляд Тельцы кажутся миролюбивыми, добрыми и чрезвычайно отзывчивыми людьми. Но это лишь до тех пор, пока вас не связывают финансовые отношения или пока Телец надежно обеспечен деньгами. Просто для этого человека финансовая обеспеченность стоит на первом месте, и когда стабильности приходит конец, наружу вылезает обратная сторона Тельца.

Становятся заметны его мелочные поступки, попытки обманывать, хитрить, чтобы как можно быстрее вернуть себе финансовую стабильность. О справедливости, дружбе и просто о человечности Телец в такие моменты не задумывается.

Вот только судорожные попытки урвать себе куш побольше, нередко портят отношения Тельца с окружающими, разрушают многолетнюю дружбу и настраивают против этого человека коллектив. Ясно мыслить и осознавать свои поступки эти люди начинают только тогда, когда вновь набивают карманы и перестают с содроганием думать о завтрашнем дне.

Чтобы осознать, насколько корыстными бывают Тельцы, попробуйте занять у них денег. Скорее всего, такой человек просто откажет вам, а если и займет, то лишь половину суммы, да к тому же назначит проценты за пользование!

Дева

Очень сложным знаком в плане отношения к деньгам являются и Девы. Это чрезвычайно скупые личности, которые своей экономией доведут домочадцев до нервного срыва. При этом сами будут гордиться тем, что сумели сэкономить даже сущие крохи. Мелочность – второе «Я» представителей знака Дева. Решив купить нужную вещь, они обойдут пешком полгорода, чтобы найти самый дешевый товар, а затем будут до посинения торговаться, пока своим поведением не вгонят в краску продавца.

Девы будут ходить пешком на работу, чтобы сэкономить на транспорте, покупать самую дешевую еду и носить одну и ту же вещь несколько лет. При этом каждый месяц львиную долю зарплаты они будут класть на банковский счет. А еще, ради корысти Девы готовы жить с людьми, которые им неприятны. Для брака они ищут обеспеченного партнера, и, повстречав такого, готовы притворяться сколько угодно, только чтобы жить в комфортных условиях и пользоваться материальными благами.

О чувствах и отношениях они беспокоятся в последнюю очередь. Пожалуй, именно поэтому после близкого общения многие люди сильно разочаровываются в Девах.

Козерог

Ничто так не радует Козерога, как кошелек, туго набитый деньгами. Ну, разве только, банковский счет с кругленькой сумой. Даже отношения с близкими людьми меркнут для Козерога, когда в руках оказывается пачка хрустящих банкнот. Да и как иначе, если вся жизнь этих людей от начала и до конца имеет сугубо меркантильную основу.

Козероги не сдвинутся с места, чтобы помочь человеку, если взамен не получат хороший навар. Они рассматривают людей как объекты, деля их на тех, которые могут представлять финансовый интерес, и тех которые не представляют никакого интереса. Первых они умело обрабатывают, ищут подходы и пытаются стать партнерами в бизнесе, чтобы обогатиться за их счет. Вторых же они не замечают и откровенно пренебрегают отношениями с ними. Откровенно говоря, от жадности Козерога нередко страдают даже самые близкие люди.

Эти личности живут исключительно ради своих интересов, и не готовы помогать даже собственным детям или родителям, особенно если знают, что потраченные деньги им не вернут. Зато к себе будут требовать повышенного внимания и постоянно жаловаться, что близкие им не помогают и не обеспечивают.

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