Названы зимние фрукты, которые помогут сбросить лишние килограммы

Наступила зима, а вместе с ней и ленивые дни, когда хочется просто полежать в постели. Это время года также может вызвать насморк, кашель и простуду. Кости и суставы тоже испытывают ломоту зимой. В такой ситуации может быть сложно сосредоточиться на плане похудения. Однако, чтобы похудеть и поддерживать высокий уровень энергии, вам следует изменить свой рацион и включить в него некоторые зимние фрукты.

HealthShots связались с доктором Рохини Патил, диетологом и дипломированным специалистом по питанию, чтобы выяснить, какие фрукты зимнего сезона помогут вам сбросить несколько килограммов.

1. Апельсины

Это чрезвычайно богатый источник витамина С. Витамин С помогает нормальному обмену веществ в организме, что делает апельсины лучшим фруктом для похудения. Они содержат много воды и утоляют нерегулярные приступы голода.

2. Инжир

Инжир богат пищевыми волокнами, которые помогут вам дольше чувствовать себя сытым. Он содержит фермент под названием «фицин», который способствует лучшему и быстрому перевариванию пищи, что ускоряет процесс потери жира на животе. Он содержит множество питательных веществ, включая медь, магний, калий и фосфор.

3. Гуава

Когда вы проголодались зимой, гуава станет отличным перекусом. Она имеет прекрасный вкус, утоляет вашу тягу к сладкому в середине дня, а в сочетании с несколькими орехами, такими как миндаль или грецкие орехи, она действительно отвечает требованиям здоровья.

4. Яблоко

Хорошо известно, что яблоко является отличным источником витаминов и минералов, которые имеют решающее значение для множества биологических процессов. Наряду с витаминами А и С, оно также содержит значительное количество железа, калия, магния и меди. Запоры, которые преобладают зимой, когда пищеварение замедляется, можно лечить с помощью клетчатки в этом фрукте.

5. Ананас

Мякоть ананаса — хороший источник клетчатки, которая насыщает и в конечном итоге вызывает чувство сытости. Это приведет к меньшему перееданию в долгосрочной перспективе. Кроме того, ананас содержит противовоспалительный фермент бромелайн. Этот фермент помогает в метаболизме белков, что способствует уменьшению жира на животе.

6. Гранат

Когда дело доходит до похудения, гранат — суперфрукт. Антиоксидантные полифенолы в гранатах повышают метаболизм в организме. Он предотвращает накопление артериальных липидов, снижает уровень холестерина ЛПНП и вредных токсинов, а также увеличивает кровоток по всему телу.

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