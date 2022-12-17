Неожиданное открытие опровергает теорию о происхождении Солнечной системы

Ученые заявили, что огненный шар, возникший на краю Солнечной системы, вероятно, был сделан из камня, а не изо льда, что ставит под сомнение давние представления о том, как образовалась Солнечная система.

Прямо на краю нашей Солнечной системы и на полпути к ближайшим звездам находится скопление ледяных объектов, плывущих в космосе, известное как Облако Оорта. Проходящие звезды иногда подталкивают этих ледяных путешественников к солнцу, и ученые видят их как кометы с длинными хвостами. Теоретически сама основа понимания зарождения нашей Солнечной системы построена на том, что в этих отдаленных пределах существуют только ледяные объекты и, конечно же, ничего из камня.

Ситуация изменилась в 2021 году, когда международная группа ученых, звездочетов, профессиональных астрономов и астрономов-любителей во главе с западными физиками-метеорологами сделала снимки и видео каменистого метеороида, пролетавшего по небу над центральной Альбертой в виде ослепительного огненного шара. С тех пор ученые пришли к выводу, что все признаки указывают на то, что объект находится прямо посреди облака Оорта. Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy.

«Это открытие поддерживает совершенно другую модель формирования Солнечной системы, которая поддерживает идею о том, что значительное количество каменистого материала сосуществует с ледяными объектами в облаке Оорта. Этот результат не объясняется предпочитаемыми в настоящее время моделями формирования Солнечной системы. Это полностью меняет правила игры», — сказал Денис Вида, исследователь метеорной физики.

Все предыдущие каменные огненные шары прибывали гораздо ближе к Земле, что делало это тело, которое явно преодолело огромные расстояния, совершенно неожиданным. Современные камеры Global Fireball Observatory (GFO), разработанные в Австралии и находящиеся в ведении Университета Альберты, наблюдали скалистый метеороид размером с грейпфрут (примерно 2 кг). Используя инструменты Глобальной метеорной сети, ученые подсчитали, что он движется по орбите, обычно предназначенной только для ледяных долгопериодических комет из Облака Оорта.

«За 70 лет регулярных наблюдений огненных шаров это один из самых необычных когда-либо зарегистрированных. Он подтверждает стратегию GFO, разработанную пять лет назад, которая расширила «рыболовную сеть» до 5 миллионов квадратных километров неба и объединила научные исследования со всего мира. Это не только позволяет нам находить и изучать драгоценные метеориты, но это единственный способ поймать эти более редкие явления, которые необходимы для понимания нашей Солнечной системы», — сказал Хадриен Девильпуа, научный сотрудник Университета Кертина, Австралия, и главный исследователь GFO.

Во время своего полета огненный шар из Альберты погрузился в атмосферу намного глубже, чем ледяные объекты на аналогичных орбитах, и раскололся точно так же, как огненный шар, сбрасывающий каменные метеориты, — необходимое доказательство того, что он действительно был сделан из камня. И наоборот, кометы в основном представляют собой пушистые снежки, смешанные с пылью, которые медленно испаряются по мере приближения к Солнцу. Пыль и газы внутри них образуют своеобразный хвост, который может растянуться на миллионы километров.

«Мы хотим объяснить, как этот скалистый метеороид оказался так далеко, потому что мы хотим понять наше собственное происхождение. Чем лучше мы понимаем условия, в которых сформировалась Солнечная система, тем лучше мы понимаем, что было необходимо для возникновения жизни», — сказал ученый.

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