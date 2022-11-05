Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу

Беседы политиков состоятся до того, как Нетаниягу официально получит мандат на формирование коалиции.

Лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу пригласил лидеров своего «правого блока» и партии «Религиозный сионизм» на индивидуальную встречу завтра в Иерусалиме.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник в офисе Нетаниягу.

Отмечается, что встречи состоятся до того, как Нетаниягу официально поручат создать коалицию, хотя ожидается, что он сформирует ее со своими партнерами.

В то же время источники в блоке Нетаниягу утверждают, что будущие встречи не являются «официальными переговорами».

«Ожидается, что Нетаниягу встретится с Итамаром Бен-Гвиром, лидером ультраправой партии «Оцма Иегудит», позже на этой неделе, поскольку тот в настоящее время находится в отпуске», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, по окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Согласно результатам, «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. Мерец, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что в список коалиционных требований, предъявленных ультраортодоксальными партиями Нетаниягу еще до официального начала коалиционных переговоров, входит не только отмена всех реформ «правительства перемен», бюджетные требования и восстановление отмененного БАГАЦ «закона Таля», но и изменение Закона о возвращении.