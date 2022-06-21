Нобелевская премия мира была продана за рекордную сумму в 103,5 млн долл. для помощи украинским детям

Нобелевская премия мира была выставлена на аукцион российским журналистом Дмитрием Муратовым. Вырученные средства будут направлены на нужды детей-беженцев из Украины. Премия была продана за 103,5 миллиона долларов, побив старый рекорд Нобелевской премии.
Об этом сообщает The Yeshiva World.
«Я не ожидал, что это будет такая огромная сумма», — заявил Дмитрий после торгов на аукционе.
Ранее самая большая сумма, заплаченная за Нобелевскую медаль, составляла 4,76 миллиона долларов в 2014 году. награду.
Муратов был награжден золотой медалью в октябре 2021 года.
Муратов направил средства, которые были выручены на аукционе непосредственно в ЮНИСЕФ для помощи детям-беженцам из Украины.
ЮНИСЕФ уже подтвердил получение средств от аукционного дома.
Ранее Курсор писал, что Украина заявила о первом успешном применении подаренных Западом ракет. В последние недели война вступила в жестокую фазу истощения, когда российские силы концентрируются на контролируемых Украиной частях Донбасса, на которые рф претендует от имени сепаратистов.
Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.