Нобелевская премия мира была продана за рекордную сумму в 103,5 млн долл. для помощи украинским детям

Представитель Heritage Auctions, который занимался продажей, не смог подтвердить личность покупателя, но сказал, что победившая ставка была сделана по доверенности.

Нобелевская премия мира была выставлена на аукцион российским журналистом Дмитрием Муратовым. Вырученные средства будут направлены на нужды детей-беженцев из Украины. Премия была продана за 103,5 миллиона долларов, побив старый рекорд Нобелевской премии.

Об этом сообщает The Yeshiva World.

«Я не ожидал, что это будет такая огромная сумма», — заявил Дмитрий после торгов на аукционе.

Ранее самая большая сумма, заплаченная за Нобелевскую медаль, составляла 4,76 миллиона долларов в 2014 году. награду.

Муратов был награжден золотой медалью в октябре 2021 года.

Муратов направил средства, которые были выручены на аукционе непосредственно в ЮНИСЕФ для помощи детям-беженцам из Украины.

ЮНИСЕФ уже подтвердил получение средств от аукционного дома.

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